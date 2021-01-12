Cumhurbaşkanı Erdoğan: Verdiğiniz hiçbir sözü yerine getirmediniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Ülkeleri Büyükelçileri toplantısında konuştu. Ömeli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Yerli aşıyı tüm insanlığın hizmetine sunacağız." dedi. AB'nin hem Doğu Akdeniz hem de Kıbrıs konusunda özeleştiri yapması gerektiğini belirten Erdoğan, "Doğu Akdeniz'i bir rekabet alanı olmaktan çıkartıp uzun vadeli çıkarlarımıza hizmet edecek bir iş birliği havzası haline getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta başarısız olmuş modelleri tekrar tekrar konuşmak yerine, yeni ve gerçekçi alternatifleri tartışmamız gerekiyor — Yeni Şafak (@yenisafak) January 12, 2021

Erdoğan'dan satır başlıkları:

İnsan deneyi aşamasında olan yerli aşı çalışmamız, gerekli izinlerin alınmasının ardından milletimizin hizmetine sunulacak. Aşı çalışmalarına gönüllük esasına dayalı olarak uygulamaya yakında başlıyoruz.

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Doğu Akdeniz’de hakkımız olmayan bir şeyi talep etmiyoruz, ülkemizin meşru menfaatlerini koruyoruz.

Doğu Akdeniz'i rekabet değil iş birliği havzasına dönüştürmeliyiz.

Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içinde yer almadığı hiçbir denklemden Akdeniz barışı çıkmayacağı artık anlaşılmıştır.

Yunanistan'ı gerginliği artıracak faaliyetlerden vazgeçmeye davet ediyoruz. 25 Ocak'ta başlayacak istişafi görüşmeler inşallah yeni bir dönem olacak.

Birlik dayanışması bahanesinin ardına sığınılarak Türkiye-Avrupa Birliği gündemi suistimal edildi. Bu yaklaşım, bir yandan köklü münasebetlerimizi esir alırken bir yandan Birliğin bölgesel ve küresel güç olma iddiasını da zayıflatıyor.

Doğu Akdeniz'i bir rekabet alanı olmaktan çıkartıp uzun vadeli çıkarlarımıza hizmet edecek bir iş birliği havzası haline getirmeliyiz.

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Millet olarak geleceğimizi Avrupa ile birlikte tasavvur ediyoruz.

Türkiye 15 Temmuz'da Avrupa'dan beklediği desteği göremedi. 15 Temmuz gecesi kimi Avrupa lideri darbeye çanak tutan bir tavır sergilemiştir.

İslam karşıtlığı, Avrupa'da yaşayan 6 milyona yakın insanımızın güvenliğini tehdit etmenin yanı sıra Avrupa değerleri açısından da büyük bir kara deliğe dönüşüyor.

(AB ile) Ülke olarak uzun vadeli bakış açısıyla olumlu gündem oluşturmak ve ilişkilerimizi yeniden rayına oturtmak için hazırız.

AB liderleri zirvenin Türkiye'de yapılmasını kabul etti.

(Gümrük Birliği'nde güncelleme) Göç konusunda değişen gerçekleri göz önüne alacak, ilişkilerimize güven ve ivme kazandıracak şekilde yapılmalı.

PKK/YPG ile mücadelemiz sürerken batılı dostlarımız onları kendi ülkelerinde barındırıyor. Kusura bakmayın açık ve net konuşuyorum. Dost acı söyler ama gerçeği söyler. NATO ülkeleri terörle mücadelede bizi neden yalnız bırakıyor?

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Libya'da darbeci Hafter'e karşı Berlin Konferansı yaptık ama sonuçlara uyulmadı.

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