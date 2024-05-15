Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda CHP’ye gideceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu. Erdoğan, "Son dönemde gündeme gelen tüm hadiseyi tüm boyutlarıyla takip ediyoruz. Bürokratik vesayete izin vermeyiz. Kanunun dışına çıkan, marazı olan kim varsa hukuk zemininde mutlaka hesabını soruyoruz. Ülke ve millete karşı vazifesini yapmamasının hiçbir bahanesi olamaz." dedi. Erdoğan, "FETÖ'ye diyet borcunu ödemek için ‘Yenikapı' ruhunu baltalamak isteyenler asla boş durmuyor. Kuklayı da kuklacıyı da, oyunu kimin yazdığını da çok iyi biliyoruz." diye konuştu.