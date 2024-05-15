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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda CHP’ye gideceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yakın bir zamanda iade-i ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.

Halil Akkoç
13:27 - 15/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:50 - 15/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin soru üzerine, "Konuşmamda her şeyi açıkladığım gibi. Tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcım ile Hazine ve Maliye Bakanım gerekli açıklamaları yaptı." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e gerçekleştireceği iade-i ziyarete ilişkin bir planlama olup olmadığı sorulması üzerine
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakın bir zamanda iade-i ziyaretimi yapacağım." yanıtını verdi.
#Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti
#Özgür Özel
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