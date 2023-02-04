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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda Nazilli'de bir Tekno Park kuracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Nazilli'de halka hitap etti. Erdoğan, ''Islah ettiğimiz 13 dere ile bizi tanır. Bitkisel üretim, hayvancılık ve afet zararı kapsamında 50 milyon liralık kırsal kalkındırma destekleri ile hayata geçirdiğimiz 61 proje ile bizi tanır. Getirdiğimiz doğalgaz ile bizi tanır'' açıklamasında bulundu. 'Nazilli'ye yakında Teknopark kuracağız' diyen Erdoğan, ''Size Batı aferin desin. Bize Ahmet, Mehmet, Ayşe'm evet diyecek. 14 Mayıs'ta Bay Bay Kemal ve arkadaşlarına bay bay diyor musunuz? Masanın altında birbirlerinin ayaklarını tekmeliyorlar'' ifadelerini kullandı.

17:13 . 4/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Geldiğimiz andan itibaren yol boyu o coşkulu kalabalıklar bizi de farklı bir heyecana boğdu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Nazilli bizi iyi tanır. Eğitimde şehrimize kazandırdığımız dersliklerle, gençlik ve sporda yaptığımız 4 yeni bina ile tanır. İnşa ettiğimiz yarı olimpik yüzme havuzu ile tenis kortu ile tanır.


Islah ettiğimiz 13 dere ile bizi tanır. Bitkisel üretim, hayvancılık ve afet zararı kapsamında 50 milyon liralık kırsal kalkındırma destekleri ile hayata geçirdiğimiz 61 proje ile bizi tanır. Getirdiğimiz doğalgaz ile bizi tanır.


Nazilli'ye yakında Teknopark kuracağız.


"MASANIN ALTINDA BİRBİRLERİNİN AYAKLARINI TEKMELİYORLAR"


Size Batı aferin desin. Bize Ahmet, Mehmet, Ayşe'm evet diyecek. 14 Mayıs'ta Bay Bay Kemal ve arkadaşlarına bay bay diyor musunuz? Masanın altında birbirlerinin ayaklarını tekmeliyorlar."



#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Aydın
#Nazilli
1 saat önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda Nazilli'de bir Tekno Park kuracağız
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