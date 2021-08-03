Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Yangınlarla ilgili yardıma hazır olduğunu bildiren ülkelere teşekkür ederim
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangınlarla ilgili yardıma hazır olduğunu bildiren ülkelere teşekkür ederim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek veren, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten tüm ülke ve organizasyonlara teşekkür etti. Erdoğan, "İnşallah bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağız" dedi.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangınlarla ilgili yardıma hazır olduğunu bildiren ülkelere teşekkür ederim
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Orman yangınlarıyla mücadelemizde desteğini, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten, yardıma hazır olduklarını bildiren, yardım gönderen tüm dost ülke ve organizasyonlara milletim adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Özellikle ilk andan itibaren desteklerini esirgemeyen Can Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı, değerli dostum İlham Aliyev’e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’e ülkem adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangın brifingi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangın brifingi

Orman yangınlarıyla mücadelede 6 ülkeden hava desteği
GÜNDEM
Orman yangınlarıyla mücadelede 6 ülkeden hava desteği

Abone Ol Google News
Türkiyenin yüreğini sızlatmıştı

Türkiye'nin
yüreğini sızlatmıştı

Fatma nine evinin yandığını hatırlamıyor.
Altı ülkeden destek

Altı ülkeden destek

Yangınlarla mücadelede hangi ülkeler uçak gönderdi?
Çavuşoğlu konuşuyor

Çavuşoğlu konuşuyor

​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Manavgat'ta önemli açıklamalar
'En kısa sürede atlatacağız'

'En kısa sürede atlatacağız'

Datça ilçesi açıklarındaki depremin büyüklüğü 5 olarak açıklandı.

​Yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı.

Filmin çekildiği Çökertme Koyu'nun son hali yürekleri sızlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.