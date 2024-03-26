Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yapamaz' dedikleri KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat'ta düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sorun mu var? Çözeriz. Engel mi var? Aşarız. Sıkıntı mı var? Gideririz. Saldırı mı var? Göğsümüzü siper ederiz. Bizimle olduğunuz sürece yedi düvele meydan okumaktan çekinmeyiz.

Emniyetten rakamı aldık. 50 bin kişi alanda var. Yozgat bugüne kadar bizi hiçbir zaman yalnız koymadı.

Gabar'da petrol çıkardık. Teröristleri temizledik, her gün binlerce on binlerce varil petrol çıkarıyoruz. Vatanımızın bölünmesine müsaade etmedik. Nerede adaletsizlik varsa karşısında durduk.

"Yapamaz dedikleri KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi"

'Yapamaz' dedikleri KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 2028 yılında bir uçak sesi duyup kaldırdığımızda gökyüzünde Türk mühendislerinin yaptığı KAAN'ı göreceğiz. 2028 yılında başımızı kaldırdığımızda gökyüzünde KAAN'ı göreceğiz. Ülkemizin ilk milli markası TOGG bir yıldır yolları süslüyor. Devrim Otomobili'nin bir yolunu bulup engellediler ama TOGG'da bunu yapamadılar. TOGG'un milletle buluşmasını engellemek için set çekmeye çalıştılar. 'Fabrikası yok' diyerek bu başarıyı gölgelemeye çalıştılar. Daha fazlasını yapacağız. Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına dahil edinceye kadar çalışmaya devam edeceğiz.

Her alanda ülkemizi 4-5 kat beraberce büyüttük. Ülkemizi birçok başlıkta parmakla gösterilen konuma birlikte getirdik.

"Son 10 yılın en düşük seviyesi"

Milli gelirimiz ilk kez 1,1 trilyon doların üzerine çıktı. İşsizlik oranımız yüzde 9,4 ile son 10 yılın en düşük seviyesini gördü.

Yılın ikinci yarısından itibaren güzel haberler gelmeye başlayacak. Nasıl daha önce enflasyonu tek haneye düşürdüysek aynı başarıyı tekrarlayacağız.

"Bayram ikramiyesini nisanın ilk haftası hesaplara yatırıyoruz"

Hayat pahalılığının emeklilerimizi bunalttığının farkındayım. Bütçeden 300 milyar liralık ek kaynak kullanarak onlar için adımlar attık. Kamu bankalarımız 8-12 bin lira promosyon ödemeyi kararlaştırdı. Dün başvurular başladı. Bayram ikramiyesini nisanın ilk haftası hesaplara yatırıyoruz. Çalışanımızı ve emeklimizi asla enflasyona ezdirmeyeceğiz.

Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi asla enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da ezdirmeyeceğiz. Yapmamız gereken bellidir. Kimsenin bizi bölmesine, aramıza fitne sokmasına, nifak tohumları ekmesine izin vermeyeceğiz. Ben meydanda kardeşliğine sıkı sıkya sarılan bir Yozgat görüyorum.

"Çırak Genel Başkan selefinden bile fason çıktı"

Biz sadece iş yapmanın eser ortaya koymanın, sizlere layıkıyla hizmet etme pişindeyiz. Son seçimdeki yenilgiden sonra güya değişime gittiler. 13. cumhurbaşkanımız diyerek genel başkanları dışında hiçbir şeyi değiştirmediler. Darbe severlikten ayrımcılığa, faşizme kadar eski tas eski hamam devam ediyorlar. Çırak genel başkan selefinden bile fason çıktı. Şaft kaydı dingil kırıldı motor su kaynattı. Özgür efendi bu eziyet bir an önce bitse de kurtulsa havasında 31 Mart'ı adeta iple çekiyor. Hatta CHP'li belediyeleri eleştirip bizim ulaştırma hizmetlerimizden övgü ile bahsettiği oluyor ama deste deste taşınan avrolar dolarla hakkında ağzını bıçak açmıyor. 6-7 adamı neden bu kadar yorduklarını açıklamıyor.

"Sorsan 'ittifak yok' diyorlar"

Sorsan ittifak yok diyorlar. Ama neden belediye başkanı, meclis üyesi olarak devşirme adaylar gösterdiklerinin sebebini söylemiyorlar. Her iki tarafın seçmenin bundan haberi yok. Seçmenin iradesini işporta malı gibi birilerine peşkeş çekiyorlar. Karşımızda matruşka ittifakı var.