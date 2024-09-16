Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıda vesayet odaklarına geçit yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1. Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
"Adalet akademimizi yeniledik, imkanlarını genişlettik. Hakim ve savcılarımızın en iyi şekilde yetişmeleri konusunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık.
Hakim ve savcı sayılarında kayda değer bir artış sağladık. Hakim ve savcı sayısı 3 kat arttı. Halihazırda 25 bine yakın hakim ve savcımız var.
Mesleki olgunluk ve yeterlilik bizzat o mesleği icra ederek gelişen melekelerdir. Bilgiyi irfanla buluşturan değerlerdir. Fakat değerlerle bilgi arasında bağ kurmayı sağlayan ise tecrübedir.
Hakim ve savcı yardımcılığı mekanizmasıyla bilgi ve tecrübeyi harmanlamaya çalışıyoruz. Adaylıkta süre 2 yılken, yardımcılıkta süreyi 3 yıla çıkardık. Akademideki eğitim süresini 7 aydan 10 aya yükselttik. Böylece yardımcıların 300 saat daha eğitim almalarını sağlayacağız.
1960'dan beri bu ülkede yargı, üzülerek söylüyorum siyasete istikamet çizmenin yani vesayetin bir vasıtası olarak kullanıldı. Darbe dönemlerinde katledilen demokrasimizle özellikle adalet katledildi.
İlamların üzerinde, mahkemelerimizin Türk milleti adına karar verdiği yazıyorsa, davalarda toplumsal hassasiyetlerin gözetilmesi gayet tabiidir.