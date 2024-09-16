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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıda vesayet odaklarına geçit yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1. Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. 'Bugün ülkemizde hukuk öğrenimi görmüş önemli sayıda insan, hukuk eğitimi veren fakültelerimiz var" diyen Erdoğan, "Son 22 yılda avukat, noter, hukuk eğitimi görmüş personel sayılarında kayda değer bir artış sağladık. 2002 yılında 9 bin civarında olan hakim, savcı sayımız bugün 25 bine yaklaştı' ifadelerini kullanarak adalet sistemine verdikleri önemi bir kez daha vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "yargıda vesayete geçit yok" diyerek, "Devletimizi FETÖ artıklarından ne kadar temizlemiş olursak olalım dikkati elden bırakmadan mücadeleyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

14:28 - 16/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:58 - 16/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1. Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Adalet akademimizi yeniledik, imkanlarını genişlettik. Hakim ve savcılarımızın en iyi şekilde yetişmeleri konusunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık.

Hakim ve savcı sayılarında kayda değer bir artış sağladık. Hakim ve savcı sayısı 3 kat arttı. Halihazırda 25 bine yakın hakim ve savcımız var.


Hiç süphesiz bu sayısal büyümeye kalitenin de eşlik etmesi, nitelikle desteklenmelidir. Hukukun belli ölçüde kurumsallaşmış, artık gelenekselleşmiş eğitimden bir metodolojisinden söz edebiliriz.

Mesleki olgunluk ve yeterlilik bizzat o mesleği icra ederek gelişen melekelerdir. Bilgiyi irfanla buluşturan değerlerdir. Fakat değerlerle bilgi arasında bağ kurmayı sağlayan ise tecrübedir.


Hakim ve savcı yardımcılığı mekanizmasıyla bilgi ve tecrübeyi harmanlamaya çalışıyoruz. Adaylıkta süre 2 yılken, yardımcılıkta süreyi 3 yıla çıkardık. Akademideki eğitim süresini 7 aydan 10 aya yükselttik. Böylece yardımcıların 300 saat daha eğitim almalarını sağlayacağız.


1960'dan beri bu ülkede yargı, üzülerek söylüyorum siyasete istikamet çizmenin yani vesayetin bir vasıtası olarak kullanıldı. Darbe dönemlerinde katledilen demokrasimizle özellikle adalet katledildi.


28 Şubat döneminde işlenen hukuk cinayetleri, yıllar boyunca milletin vicdanını kanatmaya devam etti. Önce 17-25 Aralık emniyet yargı girişiminde, ardından 15 Temmuz ihanetinde FETÖ'cü militanların pervasızlıklarını çok iyi hatırlıyoruz. Devletimizi FETÖ artıklarından ne kadar temizlemiş olursak olalım dikkati elden bırakmadan mücadeleyi sürdüreceğiz.

İlamların üzerinde, mahkemelerimizin Türk milleti adına karar verdiği yazıyorsa, davalarda toplumsal hassasiyetlerin gözetilmesi gayet tabiidir.


Toplum vicdanını teskin etmeyen kararlar, sosyal barış ve huzurun inşasına da katkı sunamazlar.

Suç işleyenin, milletin malına, mülküne, namusuna ve canına kast edenlerin yeri, sokaklar değil, son raddeye kadar cezasını çekeceği hapishanelerdir.

Hiçbir kuralın, değerin, ahlaki sınırın olmadığı sosyal medya mecraları giderek büyük bir operasyon aygıtına dönüşmeye başladı.


#Recep Tayyip Erdoğan
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#Millet Kongre ve Kültür Merkezi
#1. Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni
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