Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Soçi'de Vladimir Putin ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran’da 19 Temmuz’da yapılan üçlü zirvenin ardından yarın Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Putin’le bir araya gelecek. Görüşmede başta Suriye’nin kuzeyine olası operasyon olmak üzere tahıl koridoru, Ukrayna savaşı gibi konular görüşülecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya gündeminde birçok konu başlığının olduğu bu yoğun günlerde diplomasi trafiğine devam ediyor.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, tüm gözler yarın Rusya’nın Soçi kentindeki, Erdoğan ve Putin görüşmesinde olacak.
SURİYE’DE GÜVENLİ BÖLGE
Görüşmede en önemli gündem maddesini Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütüne yönelik düzenlemeyi planladığı olası askeri operasyon oluşturacak. Erdoğan, Putin’e Suriye’nin kuzeyinde 30 kilometre derinliğinde bir terörden arındırılmış bölgenin oluşturulamadığını, bu bölgelerin güvenli hale getirilmesinin bir zorunluluk olduğunu vurgulayacak.
TERÖR SALDIRILARI DEVAM EDİYOR
Erdoğan, Rusya ile Ekim 2019’da imzalanan 10 maddelik Suriye mutabakatını gündeme getirecek. Rus mevkidaşından anlaşmada yer alan sorumlulukların yerine getirilmesini isteyecek, Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin Türkiye’ye ve Suriyeli sivillere yönelik saldırılarının sürdüğüne dikkat çekecek.
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ATEŞKES DİPLOMASİSİ
Cumhurbaşkanı, görüşmede Rusya ile Ukrayna arasında barış zemininin en kısa sürede yeniden oluşturulması zorunluluğunu da gündeme getirecek. Erdoğan, kalıcı ateşkesin sağlanması için Türkiye’nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu iletecek.
TAHIL KORİDORU
Soçi buluşmasında Türkiye’nin koordinasyonunda uygulamaya geçirilen tahıl koridoru anlaşmasının işleyişi ele alınacak. Tahıl yüklü gemilerin sorunsuz şekilde dünya pazarlarına ulaşması için kurulan mekanizma çerçevesinde önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar ve gıda güvenliği de masadaki başlıklar arasında.
Erdoğan ve Putin, daha önce belirlenen ortak ticaret hacmi hedefi doğrultusunda ekonomik ilişkileri değerlendirecek. Enerji ve savunma alanlarındaki mevcut projelerin yanı sıra iş birliği alanlarının daha da genişletilmesine yönelik konular gözden geçirilecek.