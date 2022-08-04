Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Soçide Vladimir Putin ile görüşecek
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Soçi'de Vladimir Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran’da 19 Temmuz’da yapılan üçlü zirvenin ardından yarın Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Putin’le bir araya gelecek. Görüşmede başta Suriye’nin kuzeyine olası operasyon olmak üzere tahıl koridoru, Ukrayna savaşı gibi konular görüşülecek.

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Haber Merkezi Diğer
​Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Soçide Vladimir Putin ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya gündeminde birçok konu başlığının olduğu bu yoğun günlerde diplomasi trafiğine devam ediyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, tüm gözler yarın Rusya’nın Soçi kentindeki, Erdoğan ve Putin görüşmesinde olacak.

SURİYE’DE GÜVENLİ BÖLGE

Görüşmede en önemli gündem maddesini Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütüne yönelik düzenlemeyi planladığı olası askeri operasyon oluşturacak. Erdoğan, Putin’e Suriye’nin kuzeyinde 30 kilometre derinliğinde bir terörden arındırılmış bölgenin oluşturulamadığını, bu bölgelerin güvenli hale getirilmesinin bir zorunluluk olduğunu vurgulayacak.

TERÖR SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Erdoğan, Rusya ile Ekim 2019’da imzalanan 10 maddelik Suriye mutabakatını gündeme getirecek. Rus mevkidaşından anlaşmada yer alan sorumlulukların yerine getirilmesini isteyecek, Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin Türkiye’ye ve Suriyeli sivillere yönelik saldırılarının sürdüğüne dikkat çekecek.

ATEŞKES DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanı, görüşmede Rusya ile Ukrayna arasında barış zemininin en kısa sürede yeniden oluşturulması zorunluluğunu da gündeme getirecek. Erdoğan, kalıcı ateşkesin sağlanması için Türkiye’nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu iletecek.

TAHIL KORİDORU

Soçi buluşmasında Türkiye’nin koordinasyonunda uygulamaya geçirilen tahıl koridoru anlaşmasının işleyişi ele alınacak. Tahıl yüklü gemilerin sorunsuz şekilde dünya pazarlarına ulaşması için kurulan mekanizma çerçevesinde önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar ve gıda güvenliği de masadaki başlıklar arasında.

Dünyanın yakından takip ettiği tahıl gemisi Lübnan'a doğru yola çıktı
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Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan \"Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi\" belgesi kapsamında Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine gece saatlerinde ulaşarak demirledi.
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Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna, BM temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından Razoni'de denetim icra edilecek.
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Denetleme neticesine göre geminin yoluna devam etmesi bekleniyor.
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\"Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi\" kapsamında Ukrayna'dan yola çıkan ilk gemi olan Razoni'den sonra diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanıyor.
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Milli Savunma Bakanlığı, Razoni gemisinde denetimin saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirileceğini açıkladı.<br><br>Açıklamada, \"Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden ve dün akşam İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü RAZONİ gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00’dan itibaren gerçekleştirilecek\" denildi.
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından beklenen denetim heyeti gemiye vardı.
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Razoni isimli gemide bu sabah yapılması beklenen denetim tamamlandı.
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Geminin denetim sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yola çıktı.
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Geminin denetim sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yola çıktı.
Title
Geminin denetim sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yola çıktı.
Title
Geminin denetim sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yola çıktı.
Title
Geminin denetim sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yola çıktı.
Title
Geminin denetim sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yola çıktı.
Title
Geminin denetim sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yola çıktı.
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Dünyanın yakından takip ettiği tahıl gemisi Lübnan'a doğru yola çıktı
Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkarak dün akşam saatlerinde Sarıyer açıklarına demir atan mısır yüklü Razoni isimli gemide bu sabah yapılması beklenen denetim tamamlandı. Gemi incelemelerin ardından Lübnan'a doğru hareket etti.

RUSYA-TÜRKİYE İKİLİ İLİŞKİLERİ

Erdoğan ve Putin, daha önce belirlenen ortak ticaret hacmi hedefi doğrultusunda ekonomik ilişkileri değerlendirecek. Enerji ve savunma alanlarındaki mevcut projelerin yanı sıra iş birliği alanlarının daha da genişletilmesine yönelik konular gözden geçirilecek.

Ukrayna’dan yola çıkan mısır yüklü 'Razoni' Çanakkale Boğazı’ndan geçti
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Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde, Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan çıkan Sierra Leon bayraklı 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi ‘Razoni’, dün akşam saatlerinde İstanbul’da Karadeniz açıklarına ulaşmış ve kendisine tahsis edilen alana demirlemişti.
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Razoni isimli gemide saat 10.00’da, BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye’den heyetler denetim gerçekleştirdi.
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Denetleme sonrası yeniden harekete geçen ‘Razoni’ bugün saat 10.45 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı. 11.15 sıralarında 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçerek, Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki limana doğru yol aldı.
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Ukrayna’dan yola çıkan mısır yüklü 'Razoni' Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkan 27 bin ton mısır yüklü gemi 'Razoni', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Beyrut'taki limana doğru yol aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor
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