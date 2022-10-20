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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, ''İşgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir yıl içinde ikinci havalimanını açtık. Ermenistan'ın Karabağ'ı ne hale getirdiğini Batı görmek istemiyor. 2. Karabağ Savaşı sonrasında Türkiye-Azerbaycan dostluğu daha da güçlendi. Azerbaycan vatandaşlarının öz vatanlarına olan hasreti sona ermiştir'' dedi.

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Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ortak basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in daveti üzerine günü birlik Azerbaycan’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ortak basın toplantısına katıldı.

Erdoğan basın toplantısında şunları ifade etti;

“İşgalden kurtarılan kadim Azerbaycan topraklarında bir yıl içinde ikinci havalimanının açılışına katılmak, ikinci havalimanını gerçekten modern dünyanın gözlemlediği şekliyle en modern havalimanlarından biri olarak açmak, bu kadar sıkıntılı dönemden sonra her ülkenin başarabileceği bir iş değildir. Şimdi şöyle sağıma soluma bakıyorum, işgal döneminde Cebrayıl’i ne hale getirmişler.

  • Kardeşime sordum, ‘Bu dünyadaki AGİT, AB filan buraları gelip hiç görmedi mi?’ Hayır, gelmiyorlar. Niye gelmiyorlar? Çünkü kendi yüz karalarını görecekler. Batı’nın yaptıklarını görecekler. Bunlara bu tür destekleri vererek o işgal süreci içerisinde ne hale getirmişler Cebrayıl’i. Bunu görecekler, bunları tabi görmek istemiyorlar. Aslında onlar neler yapıldığını biliyorlar.

Ama bunu görüp de bu işleri Lahey Adalet Divanı’na getirmek suretiyle bunların tazminini istemek lazım. Bunların tazminini istemek suretiyle de bunları köşeye sıkıştırmak lazım. Batı’yı dünyanın çok iyi tanıması lazım, hep birlikte tanıtmamız lazım.”

AA

“Eşine az rastlanır bir büyük kalkınma hamlesiyle İlham Aliyev kardeşimin riyasetinde gerçekten tahrip olmuş, yerle yeksan olmuş bu bölgeler yeniden ayağa kalkıyor, yeniden bir Azerbaycan inşa ediliyor.”

“Zengilan’da açılışını yaptığımız uluslararası havalimanı, Azerbaycan’ın kahramanlık destanından sonra şimdi de Karabağ’ın kalkınma destanının yazıldığının adeta bir göstergesidir. Böylesine önemli bir projede Türk şirketlerinin de rol almış olması bizim için ayrıca bir iftihar vesilesidir.”

“Yolda gelirken değerli kardeşim bazı şeyleri bana ifade etti. Burada en önemli şey su. Su konusunda da kısa bir zaman içerisinde burada barajı da yapmak suretiyle su sorununu da giderecek ve böylece bu tarlalardan, tarımda atılacak adımlardan çok ciddi bir netice elde edeceklerini söylediler ki hakikaten bizim de gördüğümüz şey budur.”

“Nahcivan’ı Azerbaycan’ın batı reyonlarına bağlayacak olan Zengezur Koridoru’na ilişkin bazı çevrelerdeki korku ve endişeler bana göre yersizdir. Karabağ’ın attığı bütün bu adımlardan sonra böyle bir korkuya yer yok.”

“Azerbaycan-Ermenistan ile Türkiye-Ermenistan normalleşme süreçleri birbirini destekleyecek şekilde ilerlemektedir. Açılan bu fırsat penceresini en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlayacağımız 2023 senesinin Azerbaycan’da da Haydar Aliyev yılı olarak kabul edilmesinden memnuniyet duydum.”

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye dünyada önemli güç merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Aliyev’le Cebrayıl’da
FOTOĞRAF 9
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Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Aliyev’le Cebrayıl’da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, ''İşgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir yıl içinde ikinci havalimanını açtık. Ermenistan'ın Karabağ'ı ne hale getirdiğini Batı görmek istemiyor. 2. Karabağ Savaşı sonrasında Türkiye-Azerbaycan dostluğu daha da güçlendi. Azerbaycan vatandaşlarının öz vatanlarına olan hasreti sona ermiştir'' dedi.
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