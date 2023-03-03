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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısında açıklamalarda bulundu. Hızla yeni konutların inşasına başlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz. Önceliğimiz düşük kat. TOKİ'nin inşa edeceği zemin artı 3 ya da 4 katlı konutlar, daireler de 3+1 şekilde hak sahiplerine verilecektir" dedi.

14:33 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Milletçe 6 Şubat'ta yaşadığımız iki depremin devamında gelen 12 bin artçı sarsıntının etkilerini yaşadığımız sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Depremler 11 şehirde büyük can kayıplarına ve ağır yıkımlara yol açtı. Hayatını kaybeden 45 binin üzerindeki her bir vatandaşımızın, yaralanan 115 bin insanımızın acısı yüreklerimizdedir. Yaklaşık 14 milyon insanımızın hayatını doğrudan etkileyen, bunların 3,5 milyonunun ülkemizin diğer yerlerine göç etmesine yol açan bu felaketin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz.

Depremde 214 bin bina yıkıldı veya ağır hasarlı

"Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bu depremler ağır yıkımlara yol açtı. Bu afetin yaralarını sarmak için hep beraber çalışıyoruz. Hasar tespit çalışmaları bitince yapılacak ev sayıları netleşecek. Depremzede vatandaşlarımızı şimdilik çadır kentlerde, otellerde, kamu misafirhanelerinde misafir ediyoruz. Bu kadar büyük bir yıkım karşısında hayatı normalleştirmek için insanlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamak şart. Depremde 214 bin bina yıkıldı veya ağır hasarlı.

'Düşük kat önceliğimiz olacak'

NATO'dan gelen, İsviçre'den gelen çadırlar burada yerlerini aldı. Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz. TOKİ'nin inşa edeceği konutlar hak sahiplerine verilecektir. Düşük kat önceliğimiz olacaktır. Bilim insanlarımızın, şehir planlayıcılarının, şehir halkının görüşlerine de önem veriyoruz.

'Tüm tehlike ve tehditleri birlikte değerlendirmeliyiz'

Ülkemizi, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeliyle bir yaklaşım oluşturmaktır. Tüm tehlike ve tehditleri birlikte değerlendirmeliyiz. Deprem bunlardan biridir. Diğer afetleri de buna eklemeliyiz. Şu ana kadar 11 vilayetin tamamını 2 kez dolaşma imkanı buldum. Bakan arkadaşlarımın her ilde koordinelik görevleri var. Valiler olarak da her ilde 2-3 vali görev yapmakta. Belediye Başkanlarımız da kardeş belediye başkanları olarak ilan ettiğimiz yerlerde görevlerini sürdürmektedir.

'Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz'

Yaklaşık 14 milyon insanımızın hayatını doğrudan etkileyen bu felaketin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Hızla yeni konutların inşasına başladık. Yeni yerleşimleri planlarken şehirlerimizin yönünü mümkün olduğu kadar ovalardan dağlara, zemini sağlam yerlere döndürüyoruz. Kadim şehir yerleşimlerimizi ise tarihi ve kültürel varlıklarımızı da yaşatacak aynı zamanda afetlere karşı güçlendirecek bir anlayışla ihya etmeyi hedefliyoruz. Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz. TOKİ'nin inşa edeceği konutlar zemin artı 3 veya 4 katlı. 3 oda 1 salon olarak yapılarak hak sahiplerine verilecektir."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millet 14 Mayıs'ta gerekeni yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millet 14 Mayıs'ta gerekeni yapacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şunu iyi bilin ki bu millet inşallah 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla bu tür kuru sıkı atanlara da pirim vermeyecektir." dedi. AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asrın felaketi olarak nitelendirilen çifte depremlerin ardından gündeme gelen seçim tarihi ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu."Bugün yavru muhalefet çıkmış yargıyı bizim yönlendirdiğimizi, bizim adeta yön verdiğimizi söylüyor. Ya ayıptır. Türkiye'de Erdoğan'ın bu konuda nasıl davrandığını Rabbim bilir." diyerek muhalefetin iftiralarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sen önce kendini düzelt. Bu millet inşallah 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Bu tür kuru sıkı atablara da prim vermeyecektir." diyerek seçimin 14 Mayıs'ta olacağının mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Helallik istemek bizim zafiyetimiz değil milletimizle aramızdaki samimiyetin göstergesidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Helallik istemek bizim zafiyetimiz değil milletimizle aramızdaki samimiyetin göstergesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Depremden en çok etkilenen Adıyaman'ı ziyareti sırasında, bozulan yollar ve hava şartları nedeniyle kente yardım ulaştırmada geç kalındığı için vatandaşlardan helallik isteyen Erdoğan, gelen eleştirilere de açıklık getirdi. Muhalefete sert tepki gösteren Erdoğan, "Birilerinin devletin ve hükümetinin de yıkıntılar altında kalmasını ellerini ovuşturarak beklediğini biliyoruz. Acilen yapılması gereken tüm işler yoluna girince bunlar da hemen eski kimliklerine büründüler. Bütün bu sirk cambazları felaket tellaları bölgeye kaç kere gittiler? Bir de eleştiriyorlar. Helallik istemek bizim zafiyetimiz değil milletimizle aramızdaki samimiyetin göstergesidir" ifadelerini kullandı.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#deprem
#soru cevap
1 saat önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz
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