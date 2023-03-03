Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.





#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısında konuşuyor. https://t.co/pPpqPr3wIU — Yeni Şafak (@yenisafak) March 3, 2023





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Milletçe 6 Şubat'ta yaşadığımız iki depremin devamında gelen 12 bin artçı sarsıntının etkilerini yaşadığımız sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Depremler 11 şehirde büyük can kayıplarına ve ağır yıkımlara yol açtı. Hayatını kaybeden 45 binin üzerindeki her bir vatandaşımızın, yaralanan 115 bin insanımızın acısı yüreklerimizdedir. Yaklaşık 14 milyon insanımızın hayatını doğrudan etkileyen, bunların 3,5 milyonunun ülkemizin diğer yerlerine göç etmesine yol açan bu felaketin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz.

Depremde 214 bin bina yıkıldı veya ağır hasarlı

"Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bu depremler ağır yıkımlara yol açtı. Bu afetin yaralarını sarmak için hep beraber çalışıyoruz. Hasar tespit çalışmaları bitince yapılacak ev sayıları netleşecek. Depremzede vatandaşlarımızı şimdilik çadır kentlerde, otellerde, kamu misafirhanelerinde misafir ediyoruz. Bu kadar büyük bir yıkım karşısında hayatı normalleştirmek için insanlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamak şart. Depremde 214 bin bina yıkıldı veya ağır hasarlı.

'Düşük kat önceliğimiz olacak'

NATO'dan gelen, İsviçre'den gelen çadırlar burada yerlerini aldı. Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz. TOKİ'nin inşa edeceği konutlar hak sahiplerine verilecektir. Düşük kat önceliğimiz olacaktır. Bilim insanlarımızın, şehir planlayıcılarının, şehir halkının görüşlerine de önem veriyoruz.

'Tüm tehlike ve tehditleri birlikte değerlendirmeliyiz'

Ülkemizi, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeliyle bir yaklaşım oluşturmaktır. Tüm tehlike ve tehditleri birlikte değerlendirmeliyiz. Deprem bunlardan biridir. Diğer afetleri de buna eklemeliyiz. Şu ana kadar 11 vilayetin tamamını 2 kez dolaşma imkanı buldum. Bakan arkadaşlarımın her ilde koordinelik görevleri var. Valiler olarak da her ilde 2-3 vali görev yapmakta. Belediye Başkanlarımız da kardeş belediye başkanları olarak ilan ettiğimiz yerlerde görevlerini sürdürmektedir.

'Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz'

Yaklaşık 14 milyon insanımızın hayatını doğrudan etkileyen bu felaketin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Hızla yeni konutların inşasına başladık. Yeni yerleşimleri planlarken şehirlerimizin yönünü mümkün olduğu kadar ovalardan dağlara, zemini sağlam yerlere döndürüyoruz. Kadim şehir yerleşimlerimizi ise tarihi ve kültürel varlıklarımızı da yaşatacak aynı zamanda afetlere karşı güçlendirecek bir anlayışla ihya etmeyi hedefliyoruz. Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz. TOKİ'nin inşa edeceği konutlar zemin artı 3 veya 4 katlı. 3 oda 1 salon olarak yapılarak hak sahiplerine verilecektir."







