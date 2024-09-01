Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatırımcılarımızın daima yanındayız turizmde dünya markası olana kadar durmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''2002 yılında Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı 13 milyonken, 2023 sonunda bu sayı 56 milyon 700 bin kişiye ulaştı'' dedi.





Erdoğan açıklamalarına şu şekilde devam etti;





Otelimizin kıymetli çalışanları, iş dünyamızın temsilcileri, misafirler sizleri hürmetle selamlıyorum. Otelin şehrimize, ülkemize ve Rixos ailesine hayırlı olmasını diliyorum.





Fettah Tamince'yi önemli yatırımları için tebrik ediyorum. Tersane bölgesinin güzelliğine güzellik katacağına inanıyorum.





İstanbul'da ciddi bir ihtiyacı karşılayacaktır. Konaklama ve kültür noktasında da adından söz ettirecektir. İstanbul, kongrelerde önemli bir destinasyon haline geldi. Pek çok zirveye ev sahipliği yaptık. Rixos ile imkanlarımız genişleyecektir.









'İş dünyasına destek vermeye devam edeceğiz'

2 bin 27 metrekare etkinlik alanına sahip olan otelimiz toplantılar için de cazip hale gelecek ve Türkiye'ni tanıtımına katkı sağladığını görüyoruz.





Rixos camiasını yürekten kutluyorum. Sermayenin renklere ayrıldığı, iş dünyasında da imtiyazlıların tahakküm kurduğu eski anlayışa son verdik.





Bizim için yerli yabancı yatırımcı yok, katma değer sağlayan yatırımcı vardır. İş dünyasına destek vermeye devam edeceğiz.









'Turizmde devrim niteliğinde adımlar attık'

Turizm yüksek istihdam alanların başında geliyor. Turizm alanında dünyanın en güçlü potansiyele sahip ülkelerinden biriyiz. Ciddi imkanlara sahibiz.





Yıllarca bu imkanları değerlendiremedik. Turizm dendiğinde sadece deniz kum güneş anlaşıldı. Sahillerimizle ilgili gereken çalışmalar yapılmadı.





Kültürel mirasımız ise kaderine terk edilmişti. 2002'den itibaren bu yanlış gidişi değiştiremeye karar verdik. Turizmde devrim niteliğinde adımlar attık.





'Turizm gelirimiz istikrarlı şekilde artıyor'

Sadece sahil turizmini değil inanç, tarih, doğa gastronomi gibi alanlarda da çalışmalar yürüttük. Turizm için kullanılan bacasız sanayi ifadesi gerçek anlamına bizim dönemimizde dönüşmüştür. Bunu rakamlar da söylüyor.





2002'de turist sayısı 13 milyon iken 2023 sonunda 56 milyon 700 bin kişiye ulaştı. Turizm gelirini 56 milyar dolar sınırına getirdik. İlk 6 ayda turist sayısı 26 milyon 137 bine ulaştı. Turizm gelirimiz istikrarlı şekilde artıyor.





'Terörden temizlenen yerleri insanlığa açtık'

Doğu ve Güneydoğu bölgemiz daha çok turist çekmekte. Bir zamanlar terörün cirit attığı yerlerde artık huzur var. Terörden temizlenen yerleri insanlığa açtık. Galataport'a gelen turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 19'luk artış oldu.



