Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yedi yılda bir milyon Togg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı ortak canlı yayın programında Türkiye'nin yerli otomobili Togg hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Togg ile kampanya yapmanın kamu bankaları için iyi bir fırsat olacağını belirten Erdoğan, ''Ben kendilerine çağrıda bulunuyorum. Böyle bir zemini oluşturmaları için böyle bir adımı atmayı düşünüyorum. Nasıl konutta böyle bir adım atıldı, Togg'da da böyle bir adım atılabilir. Tek endişem Togg'un araç yetiştirme durumu ne olur? Çünkü talep çok fazla'' ifadelerini kullandı.