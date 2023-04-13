Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yedi yılda bir milyon Togg

Geçtiğimiz günlerde Togg'un ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı ortak canlı yayın programında Türkiye'nin yerli otomobili Togg hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Togg ile kampanya yapmanın kamu bankaları için iyi bir fırsat olacağını belirten Erdoğan, ''Ben kendilerine çağrıda bulunuyorum. Böyle bir zemini oluşturmaları için böyle bir adımı atmayı düşünüyorum. Nasıl konutta böyle bir adım atıldı, Togg'da da böyle bir adım atılabilir. Tek endişem Togg'un araç yetiştirme durumu ne olur? Çünkü talep çok fazla'' ifadelerini kullandı.
'7 yılda 1 milyon Togg yollarda'
Togg'un tüm yönetimiyle görüşmeleri yapıp, kamu bankalarını süratle bir araya getireceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Önümüzdeki 7 yılda 1 milyon Togg yollarda olacak. Yollarda Togg'u görmek bize ayrı bir zevk verecek. Bu akıllı aracın yanında güçlü bir motora sahip. Kendileri ile şunu da konuşmak istiyorum. Acaba Togg'un zırhlısını da yapabilir misiniz? İş adamları için olabilir, makam araçları için olabilir. Buradan tabi Gürcan Bey'e seslenmiş oluyoruz. Bunun da çalışmasını mesai arkadaşları ile yapacaktır diye düşünüyoruz'' ifadelerinde bulundu.