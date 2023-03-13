Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Azerbaycan Partisi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan ilçesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırıkhan Stadyumu yanındaki çadır kenti de ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.