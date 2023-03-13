Cumhurbaşkanı Erdoğan (ortada), Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov (sağda)
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ve beraberindeki heyeti, AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.
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1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Azerbaycan Partisi heyetini kabul etti
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