|
Reklam
Reklam
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Azerbaycan Partisi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ve beraberindeki heyeti, AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

14:54 . 13/03/2023 Pazartesi
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan (ortada), Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov (sağda)

Cumhurbaşkanı Erdoğan (ortada), Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov (sağda)

#Erdoğan
#Yeni Azerbaycan Partisi
#Tahir Budaqov
1 saat önce
default-profile-img
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Azerbaycan Partisi heyetini kabul etti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Juventuslu Pogba yeniden sakatlandı
Başakşehir-Gent maçını Bastien yönetecek
Diyanet duyurdu: 2023 yılı hac kesin kayıtları başladı
İki motosiklet çarpıştı ve sürücüleri yaralandı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.