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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeyi pazartesi vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir - Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, ''Erzurum, Malazgirt'ten de önce Pasinler Zaferi ile Anadolu'yu ebedi yurdumuz haline getiren yolu açılmıştır. Erzurum'u Karadeniz'e bağlanıyoruz ve Erzurum'u Karadeniz'den dünyaya açılıyoruz'' açıklamasında bulundu. Yeni müjdeleri vereceğini ifade eden Erdoğan, ''Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz, pazartesi bununla ilgili yeni müjdeleri paylaşacağız'' dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeyi pazartesi vereceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Erzurum, Malazgirt'ten de önce Pasinler Zaferi ile Anadolu'yu ebedi yurdumuz haline getiren yolu açılmıştır.

Bizde yalan yok bizde hakikat var. Geçtiğimiz 20 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma adımlarına imza attık.

Eser ve hizmet siyasetiyle ülkemizin tüm şehirleriyle birlikte Erzurum'un da altyapı eksikliklerini giderdik.

Her kulaklarına üfleneni proje sanıyorlar. Biz ise 20 yıldır her söz verdiğimiz projeyi inşa etmiş bir kadroyuz.

Erzurum'un kışı ve soğuğu meşhur olabilir ama bizim de doğalgaz hatlarımız var, dört ilçeyi daha doğalgaza kavuşturuyoruz.

Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz, pazartesi bununla ilgili yeni müjdeleri paylaşacağız.

Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak

Erzurum'da yaptığımız doğalgaz yatırımları 4 milyar lirayı geçiyor.

Son 20 yılda Erzurum'a 50 milyar TL tutarında kamu yatırımı yaptık.

Erzurum'u Karadeniz'e bağlanıyoruz ve Erzurum'u Karadeniz'den dünyaya açılıyoruz.

Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hattımızın etüt çalışmalarını önümüzdeki yıl bitirip ihale aşamasına geçeceğiz.

2023'te huzurlu, güvenli ve müreffeh Türkiye'nin yolunu açmaya hazır mısınız?

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla cumhuriyetimizin yeni astında yüzyıllık geçmişimizin en büyük atılımını yapmaya hazırlanıyoruz.

Türkiye'yi son 20 yılda nasıl asırlık bir demokrasiyle kavuşturduysak Türkiye yüzyılına da birlikte beraberce inşa edeceğiz.

Türkiye ne zaman bir hamle yapsa, önüne hep engeller dizilmiş, vesayetle, darbeyle, terörle önümüz kesilmek istenmiştir.

Ülkemizi petrol ve doğalgaz hatlarının merkezi haline getirme hedefimizin bir noktası da Erzurum'dur.

Azerbaycan'la bölgede yeni bir dönemin temellerini atıyoruz. Ermenistan'ın barış, güvenlik, huzur istikametinde mesafe almasıyla işler daha da hızlanacaktır.

Siyaset meydanı er meydanıdır. Biz bu meydanda herkesle kapışmaya hazırız.

Birileri çıkmış eser ve hizmet siyasetinde beceremedikleri siyaseti, istismar ve yalanla seçim yarışına çevirmek istiyor.

Seçim için kurulan fiskos masasında aylardır ne sinsi pazarlıklar yaptılar, amaç; Erdoğan'ı devirmek.

15 Temmuz'da Bay Kemal Atatürk Havalimanı'ndan FETÖ'cülerin yardımıyla belediye başkanının evine gitti. Biz havalimanındaki on binlerin yanına gittik.

Gözü ve kalbi kendi milletine dönük olmayanların varacağı yer kendi kendilerini yiyip bitirmektir.

Birileri kendilerine başka ülkelerde bir gelecek hayal edebilir, ama bu halk ülkesini satmaz, ona ihanet etmez.

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