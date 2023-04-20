|
Reklam
Reklam
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenilenebilir enerji kapasitemizi sürekli artırıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yenilenebilir enerjinin toplam güç içindeki payını yüzde 55'e çıkardık. Dünyada 12, Avrupa'da 5. sırada yer alıyoruz. Jeotermalde Avrupa'da ilk sırada, hidroelektrikte ise Avrupa'da ikinci sırada yer alıyoruz. Yıllık 90 milyon ton karbon eşdeğeri sera gazı emisyonu engellenmiştir." ifadelerini kullandı.

16:43 . 20/04/2023 Perşembe
Diğer
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'nda açıklamalarda bulundu.


Açıklamalarından satır başlıkları şu şekilde:


"Bir sene içinde afetzedelerimizi içinde huzurla oturacakları yeni yuvalarına kavuşturacağız. İklim değişikliği, biyolojik değişiklik ve kirlilikte çözüm küresel dayanışmadan geçiyor.


2053 yılı net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda 2030 yılına kadar emisyon azaltma hedefini 2 katına çıkardık. 31. BM İklim Konferansına ev sahipliğine adaylığımızı da ilan ederek konuya verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizdik.


Hidrofloro karbon emisyonlarını kademeli olarak azaltılması için ulusal strateji belgemizi 2024 yılına kadar tamamlayacağız.


30 Mart günü Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi. BM çatısı altında eşimin başkanlığında danışma kurulu tesis edildi. Bu süreçteki değerli katkılarınız için de teşekkür ediyorum.


Sözleşmenin dönem başkanlığını 2 yıl süreyle Türkiye üstlenecektir. Yeşil dönüşüme yönelik çabalarımız devam ediyor. Kullanıma sunduğumuz Togg'u da hedefimizin bir parçası olarak görüyoruz.


Yenilenebilir enerjinin toplam güç içindeki payını yüzde 55'e çıkardık. Dünyada 12, Avrupa'da 5. sırada yer alıyoruz. Jeotermalde Avrupa'da ilk sırada, hidroelektrikte ise Avrupa'da ikinci sırada yer alıyoruz. Yıllık 90 milyon ton karbon eşdeğeri sera gazı emisyonu engellenmiştir.


Türkiye olarak tüm çevre sorunlarının sürdürülebilir kalkınması için çaba göstermeye devam edeceğiz."



#Recep Tayyip Erdoğan
#Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu
#konuşma
17 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.