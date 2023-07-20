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Cumhurbaşkanı Erdoğan yenilenen Ercan Havalimanı'na inişi uçağın kokpitinden izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni terminal ve pisti açılan Ercan Havalimanı'na inişi, "TC-TRK" uçağının kokpitinden izledi.

17:50 . 20/07/2023 Perşembe
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağın inişini kokpitten izlediği görüntüler, Cumhurbaşkanlığınca paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağın inişini kokpitten izlediği görüntüler, Cumhurbaşkanlığınca paylaşıldı.

Körfez turunun son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nden bu sabah KKTC'ye hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TC-TRK", yenilenen Ercan Havalimanı'na ilk inişi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da iniş anında kokpitte pilotlara eşlik etti. Erdoğan, iniş sırasında pilotlardan pist uzunluğuna ilişkin bilgi aldı.

Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan uçak, Ercan Havalimanı'nda su takıyla karşılandı. Erdoğan'ın uçağın inişini kokpitten izlediği görüntüler, Cumhurbaşkanlığınca paylaşıldı.





#Recep Tayyip Erdoğan
#Ercan Havalimanı
#kokpit
#KKTC
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