Cumhurbaşkanı Erdoğan yenilenen Ercan Havalimanı'na inişi uçağın kokpitinden izledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ercan Havalimanı'nın yeni Terminal binasının açılış töreni öncesinde konuştu. Uraloğlu, "Yaklaşık 633 kilometre yolu yeni ya da mevcut yolların kalitesinin yükseltilmesi anlamında yol yaptık. 4 ihale devam ediyor, köy yollarına da dokunalım yaklaşımıyla onu da protokole ek yaptık. 320 kilometrelik yola başladık, önümüzdeki sene bitirmiş olacağız. 1000 kilometre yolu biz yapıp KKTC halkına sunmuş olacağız" dedi.