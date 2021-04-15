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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dendias'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Ankara’ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dendias'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Ortak basın toplantısı düzenlenecek

İki bakan daha sonra ortak görüşme gerçekleştirecek. Doğu Akdeniz, mülteci krizi, Kıbrıs ve Ege'deki sorunlar başta olmak üzere iki ülke arasındaki tüm başlıklar masada olacak.

Görüşmenin ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Yunan Bakan, Beştepe'de iftara da konuk olacak.

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