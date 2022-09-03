Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'a tek cümlemiz var İzmir'i unutma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda TEKNOFEST 2022'de önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Bu FETÖ değil mi başörtü için ‘Teferruat’ diyen. Hoca diye geçin başörtüsüne teferruat de. Şimdi Pennsylvania’da. Kimin beslemesi ABD’nin. Bu ABD Dedeağaç’a silahları, uçakları gönderiyor mu?" açıklamasında bulundu.

"Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma"

Erdoğan, "S300’lerle bizi tehdide kalkışıyor mu? Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma" ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a sert çıktı: Çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda TEKNOFEST 2022'ye katıldı. Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Erdoğan, 'Bak Yunan tarihe dön, çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var, İzmir'i unutma' dedi.



Sözlerine devam eden Erdoğan, 'Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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"Bir gece ansızın gelebiliriz"

Ayrıca Erdoğan, "Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz" diye konuştu.

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