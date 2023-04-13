Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'ı korkutacak gelişmeyi duyurdu: Bir misli büyüğü geliyor

"Barbaros için denizlerin kaptan-ı deryası derlerdi. Şimdi bu bizi denizlerde çok çok güçlü bir yere taşıyor. Yeni bir adım daha atıyoruz inşallah. Bunun bir misli büyüğünü daha inşallah inşa edeceğiz. Bu bizim kendi tersanemizde üretildi. Bunların içine tank da girebilecek. 1400 personel var. Öyle rastgele sıradan bir şey değil. TGC Anadolu ile Türkiye'nin her köşesinde askeri operasyon yöneteceğiz. O mavi denizlere bununla rahat açılacaksın."