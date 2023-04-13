Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'ı korkutacak gelişmeyi duyurdu: Bir misli büyüğü geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye savunma sanayisinde attığı önemli adımlarla dosta güven düşmana korku vermeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın hizmetine sunuldu.
TCG Anadolu'nun teslim töreninde, geminin uçuş güvertesinde, Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ve kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA da yer aldı.
Erdoğan duyurdu: Yeni bir adım daha atıyoruz
Dün ortak canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni bir adım daha atıyoruz" diyerek müjdeli haberi duyurdu.
TCG Anadolu'nun Türkiye'yi denizlerde çok güçlü bir yere taşıdığına vurgu yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Bunun bir misli büyüğünü daha inşa edeceğiz"
"Yeni bir adım daha atıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu;
- "Barbaros için denizlerin kaptan-ı deryası derlerdi. Şimdi bu bizi denizlerde çok çok güçlü bir yere taşıyor. Yeni bir adım daha atıyoruz inşallah. Bunun bir misli büyüğünü daha inşallah inşa edeceğiz. Bu bizim kendi tersanemizde üretildi. Bunların içine tank da girebilecek. 1400 personel var. Öyle rastgele sıradan bir şey değil. TGC Anadolu ile Türkiye'nin her köşesinde askeri operasyon yöneteceğiz. O mavi denizlere bununla rahat açılacaksın."