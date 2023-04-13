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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'ı korkutacak gelişmeyi duyurdu: Bir misli büyüğü geliyor

Türk Savunma Sanayii'nde yaşanan gelişmeler Yunanistan cephesinde endişeyle takip edilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli bir müjdeyi daha duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'nun bir misli büyüğünün daha inşa edileceğini açıkladı.

09:54 . 13/04/2023 Perşembe
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye savunma sanayisinde attığı önemli adımlarla dosta güven düşmana korku vermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın hizmetine sunuldu.

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
'ın katılımıyla gerçekleştirilen TCG Anadolu'nun teslim törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve çok sayıda kişi katıldı.

TCG Anadolu'nun teslim töreninde, geminin uçuş güvertesinde, Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ve kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA da yer aldı.

Erdoğan duyurdu: Yeni bir adım daha atıyoruz

Dün ortak canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni bir adım daha atıyoruz" diyerek müjdeli haberi duyurdu.

TCG Anadolu'nun Türkiye'yi denizlerde çok güçlü bir yere taşıdığına vurgu yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bizde proje bitmez. Hele hele savunma sanayinde bu projeler hiç bitmeyecek. Biz TCG Anadolu'yu ordumuza teslim ettik. Gezdim gördüm. Üzerinde İHA şu anda. Bu İHA dışında helikopterler üzerinde. Bütün bunlar buradan iniş, kalkışı yapabilecekler. Bunlar bizim dünya standardında çok daha farklı bir yere gelmemizi sağladı."

"Bunun bir misli büyüğünü daha inşa edeceğiz"

"Yeni bir adım daha atıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu;

  • "Barbaros için denizlerin kaptan-ı deryası derlerdi. Şimdi bu bizi denizlerde çok çok güçlü bir yere taşıyor. Yeni bir adım daha atıyoruz inşallah. Bunun bir misli büyüğünü daha inşallah inşa edeceğiz. Bu bizim kendi tersanemizde üretildi. Bunların içine tank da girebilecek. 1400 personel var. Öyle rastgele sıradan bir şey değil. TGC Anadolu ile Türkiye'nin her köşesinde askeri operasyon yöneteceğiz. O mavi denizlere bununla rahat açılacaksın."

#Recep Tayyip Erdoğan
#TCG Anadolu
#gemi
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