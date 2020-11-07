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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zafere inşallah yaklaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zafere inşallah yaklaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, "Bu sabah İlham Aliyev kardeşimle görüştük. Olumlu gelişmeleri kendisinden dinleyince mutlu oldum. Zafere inşallah yaklaşıyoruz. (Azerbaycan) 30 yıl işgal altındaki topraklarından ayrı kaldılar. Ama şimdi inşallah işgal altındaki topraklarına kavuşuyorlar" dedi. Erdoğan, "Erdoğan: "Ayın 15'inde Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli ile Kuzey Kıbrıs'ta olacağız. Törenlerden sonra Kapalı Maraş'ta topluca piknik yapacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmada olduğu gibi, 2053 vizyonunda da Kahramanmaraş'ı en önde görmek istiyorum.

Kurulduğumuz günden beri kaderimizi Türkiye'nin kaderi ile, istikbalimizi Türkiye'nin istikbali ile bir görüyoruz.

Son iki yılda teşkilatlarımızın yaklaşık üçte ikisini yeni isimlerle güçlendirirken, ahde vefayı da asla bırakmadık.

Bir asır önceki gibi bizi yok etmek istedikleri Anadolu topraklarından bölgemiz ve dünyaya barış ve huzur getirecek mücadelenin içindeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayın 15'inde Kapalı Maraş'ta piknik yapacağız
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayın 15'inde Kapalı Maraş'ta piknik yapacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kıbrıs seçimleriyle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'KKTC'de şükürler olsun seçim yapıldı ve Türkiye'yi seven kabullenen bir kardeşimiz Cumhurbaşkanı oldu. Ayın 15'inde Sayın Bahçeli'yle birlikte inşallah KKTC'de törenlere katılacağız ve kapalı Maraş bölgesinde topluca bir piknik yapacağız.' ifadelerini kullandı.


Ülke ve millet olarak en az 100 yıl önceki kadar kritik bir dönemeçten geçiyoruz.

Kuruyan dallar budandıkça çok gür bir şekilde hedeflerimize ilerlemeyi sürdürüyoruz.

18 yılda Kahramanmaraş'a 35,5 milyar lira tutarında yatırım yaptık.

Terörle, teröristlerle bambaşka bir mücadele verdik. Yılmadık, askerimizle, polisimizle el ele bu mücadeleyi verdik, sonunda kazandık.

"Zafere inşallah yaklaşıyoruz"


Bu sabah İlham Aliyev kardeşimle görüştük. Olumlu gelişmeleri kendisinden dinleyince mutlu oldum. Zafere inşallah yaklaşıyoruz. (Azerbaycan) 30 yıl işgal altındaki topraklarından ayrı kaldılar. Ama şimdi inşallah işgal altındaki topraklarına kavuşuyorlar.

Bizden zalimler nefret eder, hainler nefret eder. Bir asırdır fütursuzca yürüttükleri adaletsiz düzenlerini bozduklarımız nefret eder.

Darbecilere kuzu kuzu teslim olsaydık kimse bize ateş püskürmezdi. CHP'nin dediği gibi IMF'den borç alsaydık kimse bize bir şey demezdi.

"Kapalı Maraş'ta piknik yapacağız"

Kuzey Kıbrıs'ta seçim yapıldı ve Türkiye'yi seven bir kardeşimiz Cumhurbaşkanı oldu.

Ayın 15'inde Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli ile Kuzey Kıbrıs'ta olacağız. Törenlerden sonra Kapalı Maraş'ta topluca piknik yapacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayın 15'inde Kapalı Maraş'ta piknik yapacağız
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayın 15'inde Kapalı Maraş'ta piknik yapacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kıbrıs seçimleriyle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'KKTC'de şükürler olsun seçim yapıldı ve Türkiye'yi seven kabullenen bir kardeşimiz Cumhurbaşkanı oldu. Ayın 15'inde Sayın Bahçeli'yle birlikte inşallah KKTC'de törenlere katılacağız ve kapalı Maraş bölgesinde topluca bir piknik yapacağız.' ifadelerini kullandı.


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