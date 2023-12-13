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Cumhurbaşkanı Erdoğan Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya geldi.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
15:55 - 13/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 16:53 - 13/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Zekeriya Yapıcıoğlu - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Zekeriya Yapıcıoğlu - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mahalli idareler seçimleri için Ankara'da mesaisini sürdürüyor.


HÜDA PAR'dan ziyaret


Bugün de, genel seçimde Cumhur İttifakı çatısı altında yer alan ve AK Parti listelerinden Meclis’e 3 milletvekili sokan HÜDA PAR’ın Lideri Zekeriya Yapıcıoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya geldi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Yapıcıoğlu'nu kabul etti.



Dün de Erbakan'ı kabul etti


Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.


Erdoğan, dün de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti.





#Recep Tayyip Erdoğan
#Zekeriya Yapıcıoğlu
#ak parti
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