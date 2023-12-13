Cumhurbaşkanı Erdoğan Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mahalli idareler seçimleri için Ankara'da mesaisini sürdürüyor.
HÜDA PAR'dan ziyaret
Bugün de, genel seçimde Cumhur İttifakı çatısı altında yer alan ve AK Parti listelerinden Meclis’e 3 milletvekili sokan HÜDA PAR’ın Lideri Zekeriya Yapıcıoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Yapıcıoğlu'nu kabul etti.
Dün de Erbakan'ı kabul etti
Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
Erdoğan, dün de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti.