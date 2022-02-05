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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'tan tüm Türkiye'ye söz verdi: Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz

Zonguldak’taki toplu açılış törenine canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teoman Duralı 1 ve 2 tünelleri ile birlikte Zonguldak Kilimli arasındaki mesafenin 40 dakikadan 5 dakikaya ineceğinin müjdesini verdi. Döviz kurlarındaki spekülatif ataklara ve enflasyon rakamlarına ilişkin de konuşan Erdoğan, ''Döviz kuru üzerinden ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Aldığımız tedbirlerle sizlerin sayesinde engellemeye çalıştık.'' derken, enflasyona ilişkin ise gelişmelere göre çalışanların kazancının korunacağının mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda ''Zonguldak'tan tüm Türkiye'ye söz veriyoruz. Darbecileri nasıl püskürttüysek, terörün başını nasıl ezdiysek, baronların ekonomi oyunlarını nasıl bozduysak, hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz.'' dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldaktan tüm Türkiyeye söz verdi: Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz
​Cumhurbaşkanı Erdoğan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan "Zonguldak-Kilimli Yolu Projesi hizmete açıldı.

Projeyle Zonguldak ve Kilimli ilçesini bölünmüş yol standardında birbirine bağlayan güzergahta 4,5 kilometre kısalma sağlandı, 40 dakikada geçilen güzergah 35 dakika kısaltılarak seyahat süresi 5 dakikaya indi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Sizinle Zonguldak'ta yüz yüze görüşmek için planladığımız ziyareti hava şartları sebebiyle bugüne ertelemiştik. Bugün de soğuk algınlığı sebebiyle gelemedik. Kısmet değilmiş.

Canlı bağlantıyla da olsa açılışımızı gerçekleştirmek istedik. Zonguldak hep emeğin sembolü olmuştur.

40 DAKİKADAN 5 DAKİKAYA İNECEK

Bu tünelin adını, bu şehrin evladı Prof. Dr. Teoman Duralı'nın ismini verdik. Teoman Duralı 1 ve 2 tünellerinin resmi açılışını buradan yapıyoruz. Bu tünellerle birlikte Zonguldak Kilimli arasındaki mesafe 40 dakikadan 5 dakikaya inecek.

Zonguldak'ı eserlerle donatarak büyük ve güçlü ve güçlü bir Türkiye haline getirmeye kararlıyız.

Toplamda 3 milyar 404 milyon liralık bu yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin demokrası ve kalkınma mücadelesinde kat edilen mesafelerin çok büyük bir kısmında bizim imzamızın olduğu görülecektir. Cumhuriyet tarihinde yapılan eserlerin kat kat fazlasını hayata geçirdik. Şimdi yeni bir kalkınmanın eşiğindeyiz.

ÇALIŞANLARIMIZIN KAZANCINI KORUYACAĞIZ

Döviz kuru üzerinden ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Aldığımız tedbirlerle sizlerin sayesinde engellemeye çalıştık.

Çalışanlarımızı hayat pahasında ezdirmemek için memur ve asgari ücretli çalışanlarımızın maaşlarını iyileştirdik.

Enflasyonda hiç istemediğimiz bir yükseliş yaşandı, buna karşı her konuda ciddi iyileştirme yaptık. Külfetin sadece çalışanlarımızın ve emeklilerimizin sırtına yüklenmesine asla izin vermeyeceğiz. Gelişmelere göre çalışanlarımızın kazancını koruyacağız.

TÜM TÜRKİYE'YE SÖZ VERİYORUZ: HAYAT PAHALILIĞI MESELESİNİ ÇÖZECEĞİZ

Elektrik faturalarındaki şikayetlerin ardından en düşük tarifeyi 150'den 210 kilowata yükselttik. Milletimizin her derdi, her acısı bizim ilk önceliğimizdir. Külfetin sadece çalışanlarımızın ve emeklilerimizin sırtına yüklenmesine asla izin vermeyeceğiz. Tabi bunun çalışanlarımızın, işçilerimizin sırtına binmesine izin vermeyeceğiz. Gereken inanca ruha sahip olan biziz. İnsanlar ve toplumlar gibi devletlerin de tarihlerinde önemli dönüm noktaları vardır.

İşte Türkiye'de bir dönüm noktasından geçiyor. Bu dönemin sonunda büyük ve güçlü Türkiye olarak çıkacağız. Zonguldak'tan tüm Türkiye'ye söz veriyoruz. Darbecileri nasıl püskürttüysek, terörün başını nasıl ezdiysek, baronların ekonomi oyunlarını nasıl bozduysak, hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz.

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