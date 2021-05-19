Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zulmü haykıracağız gerekirse bedelini de öderiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şöyle:

FİLİSTİN'DE YÜZLERCE MASUN İNSAN ÖLDÜRÜLÜYOR

"Asırlarca ecdadımızın adalet ve güvenlik şemsiyesi altında huzurla hayat sürdürülen yerlerin çoğunda bugün zulüm, çatışma, kin, nefret kol gezmektedir. Filistin'de herkesin gözü önünde, çoğu çocuk ve kadın yüzlerce masum insan teknolojinin son ürünü ağır silahlarla öldürülüyor.

"ERDOĞAN KONUŞMASIN DİYORLAR ALKIŞ MI TUTAYIM?"

Bize 'Erdoğan bu şekilde konuşmamalı' diyorlar. Ne yapmalı, alkış mı tutmalı? Biz zulmü gördüğümüz yerde en yüksek eda ile haykıracağız. Güçlü her zaman haklı diye bir şey yok. Haklının güçlü olduğuna inandığımız bir dünyayı kurmak için Türkiye var.

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"DEVLETLER ZULMÜ SESSİZCE İZLİYOR"

Kudüs'te, Gazze'de ölen çocuklar değil, insanlığın bizatihi kendisidir. Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet, özgürlük, güvenlik vaazı veren uluslararası kurumlar ile devletler bu zulmü sessizce seyrediyor.

"SESSİZ KALIRSAK SIRA DİĞER MUKADDES ŞEHİRLERİMİZE GELECEK"

İsrail'in zulmü altında inleyen masumların feryatlarına kulak tıkayanlar aslında kendi felaketlerinin zeminini hazırlamaktadır. Eğer bugün Kudüs'te yaşananlara sessiz kalırsak yarın sıranın diğer mukaddes şehirlerimize de geleceğini biliyoruz.

"BEDEL ÖDEMEKTEN ASLA ÇEKİNMEYECEĞİZ"

Şayet zulme direnmek ve mazluma sahip çıkmak için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa bunu da ödemekten asla çekinmeyeceğiz. Bugün tarihin üzerimize yüklediği sorumlulukları fedakarca yerine getirmezsek yaşadığımız toprakları bize zaten çok görenlerin yarın tepemize bineceğini biliyoruz.

TÜM TÜRKİYE'DE İSTİKLAL MARŞI OKUNACAK

19 Mayıs'ı güçlü bir duruşun sembollerinden biri olarak görüyoruz. 19 Mayıs'ın gerçek anlamını kavrayanların 2023 hedefimize, 2053 vizyonumuza dört elle sahip çıktığını düşünüyorum. Türkiye'nin her yerinde bu akşam saat 19.19'da balkonlara ve kapı önlerine çıkarak yürekten gelen bir sesle İstiklal Marşımızı okuyacağız."

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OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saat 19.19'da tüm Türkiye'de kapı ve balkonlara çıkıp İstiklal Marşımızı okuyacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Temsilci Genç Buluşması'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Mevcut şartlar çerçevesinde, 19 Mayıs heyecanını yaşamak için her türlü gayreti göstermekten geri durmayacağız. İnşallah bu akşam saat tam 19:19'da Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızda birlikte, balkonlarımıza, kapı önlerine çıkıp, yürekten gelen bir sesle İstiklal Marşımızı okuyacağız' ifadelerini kullandı.

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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlumlar için bedel ödemek gerekiyorsa çekinmeyiz. Kardeşlerimizi hedef alan zulme karşı durmayı sürdüreceğiz.https://t.co/b3J6DP2ICB — Yeni Şafak (@yenisafak) May 19, 2021