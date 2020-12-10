Erdoğan, Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak için geldiği Bakü’de törene giderken Azerbaycan halkı tarafından sevinçle karşılandı. ​

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Karabağ’daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak üzere dün akşam saatlerinde Bakü’ye gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabri ve şehitlik ziyaretlerinin ardından Zafer Geçidi Töreni’ne katıldı.

GÜNDEM Azerbaycan'ın gurur günü: Karabağ Zaferi kutlanıyor

Azerbaycan vatandaşı sokaklara döküldü

Töreni izlemek için binlerce Azerbaycan vatandaşı başkent Bakü’de sokaklara döküldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile birlikte Zafer Geçidi Töreni’ne giderken, yolda Azerbaycan halkının sevgi gösterilerine mazhar oldu.

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OYNAT 00:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan'da sevgi seli: Reis eşq olsun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Bakü Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katılıyor. Coşkulu kalabalık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulunurken bir vatandaşın, 'Reis, eşq olsun' diye seslenmesi dikkatlerden kaçmadı.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de: Azerbaycan büyük zaferini kutluyor

Azerbaycanlılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgilerini göstermek için sloganlar atıp Türk bayrakları salladı. Erdoğan, Azerbaycan halkını selamladı.