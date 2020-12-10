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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğana Azerbaycanda sevgi seli
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Azerbaycan'da sevgi seli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak için geldiği Bakü’de törene giderken Azerbaycan halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Haber Merkezi İHA
Erdoğan, Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak için geldiği Bakü’de törene giderken Azerbaycan halkı tarafından sevinçle karşılandı. ​
Erdoğan, Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak için geldiği Bakü’de törene giderken Azerbaycan halkı tarafından sevinçle karşılandı. ​

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Karabağ’daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak üzere dün akşam saatlerinde Bakü’ye gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabri ve şehitlik ziyaretlerinin ardından Zafer Geçidi Töreni’ne katıldı.

Azerbaycan'ın gurur günü: Karabağ Zaferi kutlanıyor
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Azerbaycan'ın gurur günü: Karabağ Zaferi kutlanıyor

Azerbaycan vatandaşı sokaklara döküldü

Töreni izlemek için binlerce Azerbaycan vatandaşı başkent Bakü’de sokaklara döküldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile birlikte Zafer Geçidi Töreni’ne giderken, yolda Azerbaycan halkının sevgi gösterilerine mazhar oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan'da sevgi seli: Reis eşq olsun
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan'da sevgi seli: Reis eşq olsun
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Bakü Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katılıyor. Coşkulu kalabalık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulunurken bir vatandaşın, 'Reis, eşq olsun' diye seslenmesi dikkatlerden kaçmadı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de: Azerbaycan büyük zaferini kutluyor
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de: Azerbaycan büyük zaferini kutluyor
  • Azerbaycanlılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgilerini göstermek için sloganlar atıp Türk bayrakları salladı. Erdoğan, Azerbaycan halkını selamladı.

Azerbaycan'da büyük heyecan: Bakü'den anlık fotoğraflar
FOTOĞRAF 5
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Karabağ Azerbaycandır yazılı tırlar kutlama alanına getirildi.
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Azerbaycan'da büyük heyecan: Bakü'den anlık fotoğraflar
Azerbaycan'da bugün zafer kutlamaları yapılacak. Azerbaycan halkının heyecanla beklediği kutlamalarda askeri teçhizat sergilenecek. Kutlamalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılacak. İşte Bakü'den gelen son fotoğraflar
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