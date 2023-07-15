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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz programında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin yedinci yıl dönümü nedeniyle Üsküdar Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nın kahramanlarını anma' programında konuşuyor.

19:57 . 15/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye Yüzyılı'nın tüm kahramanlarına şükranlarımı arz ediyorum. 15 Temmuz'un yedinci yıl dönümünde 85 milyon olarak yine tek yürek, tek bileğiz.

İstikbal mücadelemizin şanlı sayfalarının birini daha selamladığımı bu anlamlı günde okudukları dualar ve hatmi şerifler ile şehitlerimizi yad eden herkese şükranlarımı sunuyorum.

Biz şehitleriyle yaşayan bir milletiz. Şehitlerimizin uğruna hayatlarını feda ettiği değerlere sahip çıkmak nasıl görevimizse onları unutmamak da bizim görevimizdir.

O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik. FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi onlara arka çıkan mihrakları da hafızalarımıza silinmeyecek şekilde kaydettik.

Daha 15-16 yaşlarındaki gencecik çocuklar toprağa düşerken, onların katillerine kadeh kaldıran haysiyet fukaralarını unutmuyoruz unutmayacağız.

15 Temmuz'u biliyorsunuz Milli Birlik ve Beraberlik günü olarak ilan ettik. Çeşitli programlarla bugünü tariihimizdeki yerine uygun bir şekilde idrak ediyoruz. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında 15 Temmuz'u anıyoruz, şehitlerimizi anıyoruz. Çünkü onları unutmuyoruz, unutmayacağız.

15 Temmuz'un unutulmasına, unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Hiçbir sinsi senaryonun milli birlik ve beraberliğimizi bozmasına müsaade etmeyeceğiz. 15 Temmuz bizim açımızdan dönüm noktasıdır. Biz 15 Temmuz gecesi sadece kanlı ve kalleş bir darbe teşebbüsünü püskürtmekle kalmadık, nesilden nesile gururla, şanla, şerefle anlatılacak büyük bir destan yazdık.

Türkiye'nin geçilmez olduğunu işgalcilerine ve piyonlarına net bir şekilde bir kez daha hatırlattık. Nasıl ayağa kalkılacağını, tek yürek olunacağını tüm dünyaya bir kez daha gösterdik.

81 vilayetimizin tamamı eşine az rastlanan bir direnişe sahne oldu. Bu temiz alınlarına dayanan namlular aldırmayıp ülkesi ve milleti için canından geçenlerin direnişidir.

Bu, çoluk çocuğunu rızkını, tarlasını bir yıllık hasadını, kamyonunun traktörünün lastiğini yakıp darbecilere durdurmaya çalışanların direnişidir.

Bu, yüzünü Türkiye'ye dönmüş, kalbini Türkiye'ye açmış mazlumlara umut aşılayan yüce gönüllerin direnişidir.

Ayrıntılar Geliyor...

#15 Temmuz
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
16 dakika önce
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