Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da "Güçlü Yanım Türkiye" temalı "3. Türkiye Gençlik Zirvesi" programına katılıyor.





Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Sevgili gençler, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Siz kıymetli genç kardeşlerimle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Buradan sizlerin aracılığıyla bütün gençlerimize selamlarımı iletiyorum. Bizim için dua eden, en az bizim kadar Türkiye aşığı gençlerimize muhabbetlerimi gönderiyorum.

Burası belediye başkanlığım döneminde yapıldı. Bunun üstünde İstanbul'un tek tiyatro salonu vardı. Burayı yıkıp daha mükemmelliğini yapacağız dedim. O zaman sözde sanatçılar başladılar nutuk atmaya. Sadece o değil, en büyük kongre merkezini yapacağız dedim. 40 metre yerin altına girdik. Fakat bu salonun olduğu yer 20 metre derinliğinde burası 3 bin 800 kişilik salon olarak yapıldı. Buralar yapıldıktan sonra teşekkür ederiz diyemediler. Sözde sanatçı diye geçinen müsveddeler şimdi de aynı şekilde hakaret etmeye devam ediyorlar. Bu ülke için çivili bir ağaçları yok. Sadece ahlaki olmayan birçok görüntülerler para kazanmaktan başka özellikleri yok. Şimdi pazara gidiyoruz onlar ise yalan dolanla yine hakarete devam ediyorlar. Onlar hakaret etsinler ama biz şu anda karşımda gördüğüm gençlikle pazara kadar değil mezara kadar yürüyoruz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖZDEMİR BAYRAKTAR AÇIKLAMASI

Gençler bir şeyi söylemem lazım; henüz Başbakan olmadım. Seçimleri kazanmışız, Avrupa'yı dolaşıyorum. Scholz'u ziyaret ettim. Kendilerine Terörle mücadele ediyoruz. Bize İHA/SİHA verecektiniz ne oldu? Terörle mücadele ediyoruz. Hemen talimat verdi. İHA/SİHA verdi. Ama 2 günlük. Sonra rahmetli dünürüm Özdemir Bayraktar hemen İHA/SİHA işine girişti. Ona devletten istifade et dedim, 'Yok almam' dedi. Kendi arazilerinde hemen fabrikalarını kurdu. Sonra evlatları ve hanımıyla birlikte adımı attı ve İHA'yı yaptı. Yetmez, SİHA'nın da adımını attı. Bu arada da tabii Selçuk Bey'de bizim damadımız oldu. Tabii bütün bunlar gerek baba, gerek çocuklar, cins beyinlerdi ve iş yürürken İHA/SİHA yetmedi AKINCI o geldi. Tabi yurt dışı siparişlerde gelmeye başladı. Ama bütün bunlarla beraber yine devlet bankalarından diğerlerinden kredi asla almadı. AKINCI yapıldı arkadan tabi yeni bir adım KIZILELMA oldu.

"KIZILELMA F16'NIN TAŞIDIĞI BOMBALARI TAŞIYACAK"

Bunlar tabi insansız savaş uçaklarıydı. Hepsi nevi şahsına münhasır uçaklardı. Hele KIZILELMA testleri yapıldı ama asıl noktası henüz daha olmadı. O olduğu anda şu anda F16'ların taşıdığı bombaları taşıma kabiliyetine sahip. Zannediyorum onunla ilgili de şu anda bir çekim yaptılar ve bu çekimi de gösterime sokacaklar. Bu seneki TEKNOFEST'e 2,5 milyon genç akın etti. Acaba bu ülkede muhalefet niçin Baykar'a saldırıyor? Akıncı'dan, Kızılelma'ya, TOGG'dan, Anka'ya birçok ürünümüz çıktı. Acaba niçin hazmedemeyip saldırıyorlar. Bunlar Allah rahmet eylesin Erbakan hocamızın yaptığı Devrim otomobiline de böyle saldırdılar. Hocamız Devrim otomobilini yaptı, biz de Devrin otomobilini yaptık. Tabi şimdi devrin otomobiline saldıramıyorlar. Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız dedik ve başaramayacak.

Gençler 2 yıl önce sizlerin temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamıştık. Her birinize şu heyecanınız için teşekkür ediyorum. Bizi daha fazla koşturmaya sevk eden işte bu güçtür.

Bize, gerektiğinde 7 düvele meydan okutan cesaret işte budur. Sizler bizim yanımızda durdukça kimse bizim bileğimizi bükemez. Çalışmaların ve projelerin gençlerimizin önünde ufuklar açacağına inanıyorum. Bu sene ödüle layık görülen kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlere gereken desteği vereceğiz. Gümbür gümbür gelen gençliği TEKNOFEST'in yedincisinde gördük. Ülkesini ve milletini seven 2.5 milyonu aşkın genç akın etti.

AİLEYE YÖNELİK ANAYASAL ADIM

Sevgili gençler burada açık konuşmam gerekli. Bu CHP, İYİ Parti, HDP LGBT'cidir. Bunlarla beraber yol yürüyenler onlara 'hayır' diyemedikleri için onlar da LGBT'cidir. AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na, MHP'ye LGBT sızamaz. Çünkü biz aile kurumunun kutsiyetine inanıyoruz. Eğer güçlü aileler olmazsa, güçlü millet olamazsınız. İşte bizde gücümüzü buradan alıyoruz. Anayasa değişikliği teklifimizi gönderdik. Seçim süreci başlayınca adım atamadık. Seçimden sonra inşallah harekete geçeceğiz.