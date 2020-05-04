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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan 3 yıl paylaşımı Bu davanın neferi olduğum için Rabbime her gün hamdediyorum
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3. yıl paylaşımı: Bu davanın neferi olduğum için Rabbime her gün hamdediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye tekrar üye oluşunun üzerinden 3 yıl geçtiğini belirterek yaptığı paylaşımda, "Partimiz çatısı altında birlikte bulunduğum tüm kardeşlerim gibi bu davanın neferi olduğum için Rabbime her gün hamdediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye tekrar resmen üye oluşunun üzerinden 3 yıl geçtiğini belirterek, "Partimiz çatısı altında birlikte bulunduğum tüm kardeşlerim gibi bu davanın neferi olduğum için Rabbime her gün hamdediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

  • "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin milletimiz tarafından kabul edilmesiyle birlikte, Binali Yıldırım kardeşim başta olmak üzere tüm dava arkadaşlarımın sahip çıktığı yuvamız AK Parti'ye tekrar resmen üye oluşumuzun üzerinden 3 yıl geçti. Partimiz çatısı altında birlikte bulunduğum tüm kardeşlerim gibi bu davanın neferi olduğum için Rabbime her gün hamdediyorum."

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