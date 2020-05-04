Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3. yıl paylaşımı: Bu davanın neferi olduğum için Rabbime her gün hamdediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye tekrar üye oluşunun üzerinden 3 yıl geçtiğini belirterek yaptığı paylaşımda, "Partimiz çatısı altında birlikte bulunduğum tüm kardeşlerim gibi bu davanın neferi olduğum için Rabbime her gün hamdediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 04 Mayıs 2020, 01:27 Son Güncelleme: 04 Mayıs 2020, 01:32 AA