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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '5 aralık' mesajı: Kadınlarımız destan yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadınlara seçme seçilme hakkı verilen 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ile ilgili bir video mesaj yayınladı. Erdoğan "Türkiye, istiklal harbimizde destan yazan kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce vermiştir" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 5 aralık mesajı: Kadınlarımız destan yazdı
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadınlara seçme seçilme hakkı verilen 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ile ilgili bir video mesaj yayınladı. Erdoğan "Türkiye, istiklal harbimizde destan yazan kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce vermiştir" ifadelerini kullandı.

"Biz gerçek hak ve özgürlüklerine kavuşturmak için çalışıyoruz"

Kadınların siyasette temsil oranının AK Parti döneminde yükseldiğini vurgulayan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Birileri kadınların ismini ve fırsat bulduklarında kendisini istismar etme peşindeyken biz gerçek hak ve özgürlüklerine kavuşturmak için çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte kadınlarımızın sorunlarına çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.

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  • Gazi Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu bu vizyonun maalesef ondan sonra gelen vesayetçi zihniyet tarafından devam ettirilmediğini görüyoruz. Kadınlarımızın bu imkana Avrupa'daki hemcinslerin çok daha evvel kavuşması milletimizin kadınlara bakışını yansıtan önemli bir göstergedir."

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