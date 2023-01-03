Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin sözleşmeliye kadro müjdesi: Kapsam ve detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sözleşmeliye Kadro Şöleni Programı’nda konuştu.

Yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelin kadro beklentilerine cevap verdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu kapsamda 4C'den 4B'ye geçenler, mahalli idareler personeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, 50D'li araştırma görevlileri, vekil ebe, hemşire, aile sağlığı merkezi çalışanları gibi geniş bir alandaki sözleşmeli personelimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretiyoruz. Artık bu personelimiz de diğer kadrolu kamu görevlileri gibi sözleşmelerinin yenilenmemesi ihtimaliyle karşılaşmayacak." dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması;

Kısa süre önce yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelimizin kadro beklentilerine yanıt verdik. Geniş bir alandaki sözleşmeli personelimize kalıcı çözümler üretiyoruz.

REKLAM

-Eş durumu mazereti için diğer eşin de kamu personeli olma şartı aranmayacak.

-İsteğe bağlı yer değişikliği talebi idarenin tasarrufuna bırakılmayacak.

-Kullanılmayan izinleri bir sonraki yıla aktarabilecekler. Ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak.

-Yurt dışında eğitim veya görevlendirme, arazi tazminatı alma, yemek ücretinden faydalanma haklarına kavuşacaklar.

-Sözleşmenin personel tarafından feshi halinde yıl sonu tazminatı ödenmemesi durumu son bulacak.

-Sözleşmesi feshedilen personelin doğum sonrası dönüşünde kurumun takdiri durumu gerekmeyecek.

-İstifa halinde aynı pozisyona dönememe durumu ile yönetici pozisyonunda görevlendirilmeme durumu ortana kalkacak.

REKLAM

-Yani aynı çatı altında beraber görev yaptığı kadrolu personel hangi imkanları kullanıyorsa, sözleşmeden gelen kardeşlerimizde aynı haklardan artık faydalanabilecek.

500 bin kardeşlerimizle ailelerini etkileyen bu adımın hayırlı olmasını diliyorum. Halka hizmeti hakka hizmet olarak gören bir anlayışa sahip olarak, milletimize bu anlayışla hizmet ediyoruz.

OYNAT 00:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyelerde işten çıkarılan işçiler yasal düzenlemeyle görevlerine dönecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , ATO Congresium'da 'Sözleşmeliye Kadro Şöleni' programına katıldı. Belediyelerde işten çıkarılan işçilerle ilgili önemli bir gelişmenin müjdesini de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemiz son 20 yılda ayağına vurulan diğer prangalarla birlikle ideolojik sendikacılıktan kurtulmuştur. Büyükşehir Belediyeleri dahil kapının önüne konan işçilerimizi gördük mü gördük, memurlarımızı gördük mü gördük. İşte şimdi onların hepsi yasal düzenlemeyle görevlerinin başına dönecekler. ' diye konuştu

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

'SENDİKACILIK EMEKÇİNİN HUKUKUNU SAVUNMAKTIR'

Sendikacılık, salt ücret pazarlığı yapmak değildir. İster kamu ister özel sektör olsun, emekçinin hukukunu savunmaktır. Sendikalar da hak ve adalet mücadelesinin en ön safında yer alır. Sendikaların etkinliğini ve gücünü belirleyen unsur toplumla aynı yöne bakmasıdır.

Türkiye olarak bir asrı bulan, gerek hak ve özgürlükler gerekse ekonomik kalkınma mücadelemizde bu acı hakikate şahitlik ettik.

REKLAM

Gerilimin, kutuplaşmanın körüklendiğini gördük. Kimi sendikaların piyon olarak kullanıldığını ve desteklendiğini gördük.

Sendikacılık adı altında 5’li çete olarak darbecilere alkış tuttuğunu gördük.

27 Nisan bildirisinden Gezi olaylarına ve 15 Temmuz ihanetine kadar tüm saldırılardan üstesinden Memur-Sen camiasıyla birlikte geldik.

'BELEDİYELERDE KAPININ ÖNÜNE KONANLAR GÖREVLERİNE DÖNECEK'

Sendikacılık adı altında 5’li çete olarak darbecilere alkış tuttuğunu gördük. 27 Nisan bildirisinden Gezi olaylarına ve 15 Temmuz ihanetine kadar tüm saldırılardan üstesinden Memur-Sen camiasıyla birlikte geldik.

Büyükşehir belediyeleri dahil kapının önüne konanları gördük. Onlar yasal düzenleme ile görevlerinin başına dönecek.

OYNAT 00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur ve memur emeklilerine maaş artışı yüzde 25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da 'Sözleşmeliye Kadro Şöleni' programında konuşuyor. Erdoğan, ''Enflasyonda büyük gerilemenin ilk işaretiyle güne başladık. Hedefimiz önümüzdeki yıldan itibaren enflasyonu gündemden tamamen çıkarmak'' açıklamasında bulundu. Memur ve memur emeklilerine de müjde veren Erdoğan, ''Memur ve memur emeklisi ile tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağız'' ifadelerini kullandı.



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

500 BİNE YAKIN KİŞİ YARARLANACAK

Yapılan düzenlemeyle Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi temel dayanak haline getirilerek, "sözleşmeli personel statüsü" yeniden belirlendi. Buna göre, mahalli idareler dâhil 3 yılı dolmuş sözleşmeliler bir yıllığına aday memurluğa geçirilecek. Düzenlemeden kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 500 bine yakını yararlanabilecek.

REKLAM

HEMEN KADROYA ALINACAK

Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya alınacak. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak.

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

Yasal düzenlemeyle sözleşmeli personel de görevde yükselme sınavına katılabilecek. Kademe, derece ilerleme hakkına sahip olacak, unvan değişikliği sınavına katılabilecek. Kurumlar arası yer değişikliği hakkına sahip olacak. Eş durumu mazereti hakkının kullanımı için diğer eşin de kamu personeli olması şartı ortadan kalkacak. İsteğe bağlı yer değişikliği talebi idarenin tasarrufuna bırakılmayacak.

Kullanılmayan izin bir sonraki yıla aktarılabilecek. Ücretsiz izne ayrılma, yurtdışında eğitim veya görevlendirme hakkına sahip olacak. Arazi tazminatı, harcırah alma hakkına kavuşacak. Yemek ücreti yardımından faydalanacak. Sözleşmenin personel tarafından feshi halinde iş sonu tazminatı ödenmemesi durumu son bulacak.

REKLAM