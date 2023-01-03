Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur ve emekliye yüzde 25 zam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;
Enflasyonda büyük gerilemenin ilk işaretiyle güne başladık. Hedefimiz önümüzdeki yıldan itibaren enflasyonu gündemden tamamen çıkarmak.
Memur, memur emeklilerine maaş artışını yüzde 25 olarak belirledik.
Önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş seyrinin devam edeceğini her birlikte göreceğiz.
Sözleşmeli personelimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretiyoruz.
Hedefimiz bu yıl enflasyonun üzerindeki köpüğü alıp önümüzdeki yıl meseleyi tamamen gündemimizden çıkarmaktadır.
Kamu personelimizin yanında olmaya, sıkıntılarını çözmeye devam edeceğiz.
Milletine ve milletinin değerlerine yabancı bir sendikal hareketten hiçbir hayır gelmez.
Geriye doğru baktığımızda sendikacılık adı altında toplum kesimlerin arasında kutuplaşmanın körüklendiğini görüyoruz.
İnsan hayatını, emekçilerin hak ve hukuku savunmak yerine vesayetin oyuncağı haline gelmiş sözde sendikalar gördük.
Yaşadıklarımız bize ideolojik sendikacılığın ne ülkemize ne de demokrasimize hiçbir katkısının olamayacağını göstermektedir.
Ülkemiz son 20 yılda ideolojik sendikacılık zincirinden kurtulmuştur.
Büyükşehir belediyelerinde işten çıkarılanlar, yapılan yasal düzenleme ile işlerine geri dönecek.
Memur-Sen 28 Şubat başta olmak üzere tüm antidemokratik girişimlerde daima milli iradenin safında yer almıştır.
Toplu sözleşmelerle kamu çalışanlarımıza iki kez ilave bir derece verdik. Banka promosyonlarının kamu çalışanlarına ödenmesini sağlıyoruz.
YAŞ kararlarıyla TSK'dan ilişiği kesilen subay ve astsubayların haklarını iade ettik.
Şehit yakınlarımıza tanınan istihdam hakkını ikiye çıkardık. Terörden etkilenen sivil vatandaşlara da bir istihdam hakkı getirdik.
Kamu görevlilerimiz dahil tüm çalışanlarımızın üzerindeki vergi yükünün ciddi oranda azaltılmasını sağladık.
Küresel ekonomik şartlar ne olursa olsun kamu görevlilerimizi asla enflasyon karşısında ezdirmedik.
Ayrıntılar geliyor...
EKONOMİ
Memur-Sen'den kamu görevlilerine ek zam talebi
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Memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranlarına ilişkin yapılan her açıklama yakından takip ediliyor.
Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor.
Kasım ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 5 aylık veriler ortaya çıktı. Buna göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 oldu.
TÜİK tarafından bugün açıklanan enflasyon oranlarının ardından memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı da netlik kazandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu.
Buna göre enflasyon aylık bazda 1,18 yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.
Temmuz – Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon yüzde 15.4 olarak gerçekleşti. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 15.4 oranında enflasyon farkı verilecek.
Memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 41.69 oranında zam yapıldı. Bunun 7 puanı toplu sözleşme zammından oluşuyor. Toplu sözleşme zammının üzerine gerçekleşen temmuz – aralık dönemindeki enflasyon farkına bu yılın ilk yarısındaki yüzde 8’lik toplu sözleşme zammı eklenecek. Böylece memur maaşlarına yüzde 16.5 oranında zam yapılacak.
Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak yüzde 16.5 oranında artacak.
3600 ek gösterge düzenlemesi de 15 Ocak’tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi gibi ek göstergesi 2200 ve 3000’den 3600’e çıkartılanların emekli aylıklarında normal zammın yanı sıra ilave artışlar söz konusu olacak.
En düşük memur maaşı aile ödeneği dahil 10 bin 604, en düşük emekli memur maaşı 7 bin 78 TL olacak.
En düşük öğretmen maaşı 11 bin 702, polis maaşı 15 bin 295ye yükselecek.
En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL’ye, temmuz ayında ise 3 bin 500 TL’ye çıkartıldı. Önümüzdeki günlerde kanun değişikliği ile bunun artırılması bekleniyor.
En düşük işçi emekli maaşı 3 bin 352 TL olacak.
Gözler enflasyon verisindeydi: Emekli ve memurun maaş zammı belli oldu
TÜİK tarafından bugün açıklanan enflasyon oranlarının ardından memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı da netlik kazandı. En düşük memur maaşı aile ödeneği dahil 10 bin 604, en düşük emekli memur maaşı 7 bin 78 TL olacak. İşte zam sonrası yeni memur maaşları..