Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur ve emekliye yüzde 25 zam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Enflasyonda büyük gerilemenin ilk işaretiyle güne başladık. Hedefimiz önümüzdeki yıldan itibaren enflasyonu gündemden tamamen çıkarmak.

Memur, memur emeklilerine maaş artışını yüzde 25 olarak belirledik.

Önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş seyrinin devam edeceğini her birlikte göreceğiz.

Sözleşmeli personelimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretiyoruz.

Hedefimiz bu yıl enflasyonun üzerindeki köpüğü alıp önümüzdeki yıl meseleyi tamamen gündemimizden çıkarmaktadır.

Kamu personelimizin yanında olmaya, sıkıntılarını çözmeye devam edeceğiz.

Milletine ve milletinin değerlerine yabancı bir sendikal hareketten hiçbir hayır gelmez.

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Geriye doğru baktığımızda sendikacılık adı altında toplum kesimlerin arasında kutuplaşmanın körüklendiğini görüyoruz.

İnsan hayatını, emekçilerin hak ve hukuku savunmak yerine vesayetin oyuncağı haline gelmiş sözde sendikalar gördük.

Yaşadıklarımız bize ideolojik sendikacılığın ne ülkemize ne de demokrasimize hiçbir katkısının olamayacağını göstermektedir.

Ülkemiz son 20 yılda ideolojik sendikacılık zincirinden kurtulmuştur.

Büyükşehir belediyelerinde işten çıkarılanlar, yapılan yasal düzenleme ile işlerine geri dönecek.

Memur-Sen 28 Şubat başta olmak üzere tüm antidemokratik girişimlerde daima milli iradenin safında yer almıştır.

Toplu sözleşmelerle kamu çalışanlarımıza iki kez ilave bir derece verdik. Banka promosyonlarının kamu çalışanlarına ödenmesini sağlıyoruz.

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YAŞ kararlarıyla TSK'dan ilişiği kesilen subay ve astsubayların haklarını iade ettik.

Şehit yakınlarımıza tanınan istihdam hakkını ikiye çıkardık. Terörden etkilenen sivil vatandaşlara da bir istihdam hakkı getirdik.

Kamu görevlilerimiz dahil tüm çalışanlarımızın üzerindeki vergi yükünün ciddi oranda azaltılmasını sağladık.

Küresel ekonomik şartlar ne olursa olsun kamu görevlilerimizi asla enflasyon karşısında ezdirmedik.

Ayrıntılar geliyor...

EKONOMİ Memur-Sen'den kamu görevlilerine ek zam talebi