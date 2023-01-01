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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 6’lı masaya sürücüsüz metro tepkisi: Bunların hiçbir şeyden haberi yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane – İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni’nde konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "sürücüsüz metro" karşısında yaşadığı büyük şaşkınlığa tepki gösteren Erdoğan, "10 adet sürücüsüz metro adımını biz attık. Bunların haberi yok. İstanbul'la Paris'in mukayesesini yapıyorlar. Paris'te metroda damdan sular akıyor. Bizimkiler pırıl pırıl, tertemiz.” ifadelerini kullandı.

15:37 . 22/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane – İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da Dudullu-Bostancı Metro hattının açılışına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen sürücüsüz metro diyaloğu dikkat çekmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ise 'Aynı Paris'teki gibi ha' diyerek, Türkiye'de yıllardır var olan sistemle ilgili şaşkınlığını ilk defa görmüş gibi dile getirmesine değinen Erdoğan,

“İstanbul'da 10 ayrı sürücüsüz metro hattı bulunuyor. Gerçi ülkemizde siyaset yapan birilerinin ne İstanbul'dan ne İstanbul'un sahip olduğu altyapıdan ne de teknolojinin geldiği seviyeden haberleri var. Kağıthane'ye kağıt tepe diyenlerden, Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden de fazla bir şey beklemiyoruz. Bunlar Türkiye'yi de İstanbul'u da tanımıyorlar. Kendi ülkelerinde adeta yabancı turist gibi yaşıyorlar. Ama onların cehaleti hakikatleri ortadan kaldırmıyor. Onların trajikomik halleri bizi asla rehavete sevk etmiyor. Biz onlara rağmen İstanbul'un trafik sorununu raylı sistemlerle çözme sözümüzü adım adım yerine getiriyoruz.

“PARİS'TE METRODA DAMDAN SU AKIYOR”

Fatih'in emaneti bu mübarek şehre mahcup olmaktansa gerekiyorsa can vermeyi tercih ederiz.

İstanbul, Türkiye'nin en kıymetli hazinesi, en bereketli kaynağı, en dinamik şehridir. Ülkenin ortak değeri olan bu şehri kimsenin insafına bırakamayız. Bunun için hükümetlerimiz döneminde önemli projelerimizin merkezine hep İstanbul'u yerleştirdik. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan tarıma bütün bu adımları kararlılıkla attık. İstanbul'u Türkiye yüzyılına hazırlayacak yatırımlar yaptık. Şehrin, çok eskilere dayanan yapısal sorunlarına önümüze çıkardıkları sorunları birer birer aşarak yolumuza devam ettik."

(Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'nun metro açılışındaki konuşması) Bir tanesi, 'Aa bunda sürücü yok mu' diyor. Biz zaten 10 adet sürücüsüz metro adımını attık ama bunların haberi yok. Ne diyor birisi de? 'Aa bunları galiba Paris'te yapmışlar' diyor. İstanbul'la Paris'in mukayesesini yapıyor. Paris'te metroda damdan sular akıyor. Bizimkiler pırıl pırıl, tertemiz. Haberleri yok.

"BAK KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ YATIRIMLARIDIR BUNLAR"

Bay Kemal, 'Bize bir kuruşsuz yaptığınız bu yatırımları anlatın' diyor. Yahu neyi anlatacağız? Kamu özel işbirliği yatırımıdır bunlar. Milli bütçeden bir kuruş vermeden biz bu yatırımları yaptık. Yapıyoruz, yapacağız. "CHP demek çöp demektir. Çöp, çukur, çamur. Ümraniye'de çöplükteki patlamada 39 vatandaşımız ölmüştü. Hala bu CHP konuşuyor. Her ne yaptıysak İstanbul'u çirkin binalara ve yetersiz altyapıya mahkum etmek isteyenlere rağmen yaptık. Kanal İstanbul'u da inşallah bu şekilde hayata geçireceğiz." açıklamalarında bulundu.

AKŞENER İLE KILIÇDAROĞLU OTOMATİK KAPILI METROYA ŞAŞIRDI: ÇOK GÜZEL PARİS'TEKİLER GİBİ HA

İstanbul'da Dudullu-Bostancı Metro hattının açılışına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen ilginç diyalog dikkat çekmişti.

Kılıçdaroğlu, aracın nasıl durduğunu anlayamayıp "Durma işi nasıl oluyor?" derken İmamoğlu ise durumu ileri noktaya taşıyarak "Otomatik kapı da var. Gelince açılıyor." dedi.

İstanbul'da yıllardır sürücüsüz hizmet veren metro varken Akşener bu aracı Paris'tekilere benzetmişti. Akşener "Çok güzel Paris'tekiler gibi ha." ifadelerini kullandığı duyulmuştu.

AK Parti tarafında 2017'de hizmete alınan M5 Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı gibi makinistsiz ve otomatik olarak çalışan yeni metro hattı İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından ilginç bulundu.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Kağıthane İstanbul Havalimanı Metrosu
#politika
2 saat önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 6’lı masaya sürücüsüz metro tepkisi: Bunların hiçbir şeyden haberi yok
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