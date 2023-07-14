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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB ile yeni dönem mesajı: Olumlu adımlar atılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması için Rusya ile gerekli çalışmaların yapılacağını belirten Erdoğan, "Sayın Putin'i ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz" dedi. Avrupa Birliği ve vize serbestisi ile ilgili de mesajlar veren Erdoğan, "Şu anda beklentimiz AB kanadından beklentilerin cevabını almak. Türkiye'ye yönelik olumlu adımlar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

15:22 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması için Rusya ile gerekli çalışmaların yapılacağını belirten Erdoğan, "Sayın Putin'i ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Tahıl koridorunun uzatılması konusunda hemfikiriz. BM'den de Sayın Guterres, Sayın Putin'e bir mektup gönderdi. Temenni ediyorum ki bu mektupla bizim ve Rusya'nın müşterek gayretleri ile tahıl koridoru çalışmasının uzatılmasını temin ederiz" dedi.

Avrupa Birliği ile vize diyaloğu

Avrupa Birliği ile yeni döneme dair mesajlar veren Erdoğan, "Şu anda beklentimiz AB kanadından beklentilerin cevabını almak. Görüşme yaptığımız tüm AB liderleriyle bunu etraflıca konuşma yaptık. Kendilerinden bu konuda 52 yıldır kapıda beklenilen Türkiye'ye yönelik olumlu adımlar bekliyoruz dedik" diye konuştu.



Yunanistan ile ilişkiler: Gerekli adımları atacağız

Komşu ülke Yunanistan ile yaşanan gerilimler sonrası olumlu yönde adımların atılmaya başlandığını vurgulayan Erdoğan şunları söyledi: " Biz iki komşu ülkeyiz. Miçotakis ve biz yeni bir Seçim geçirdik. Seçim kazanan iki lider olarak adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz. Kendilerinden özellikle istediğim en önemli konu başlıkları bir Batı Trakya ile ilgili konular bunları aşalım istedik. Müftülerle ilgili konu bunları aşalım istedik. Özellikle büyükelçilerimizin bu konuda karşılıklı yapacakları görüşmelerle ön hazırlıkları yapacaklar, Dışişleri bakanları hazırlıkları yapacaklar, daha sonra biz liderler olarak bir araya gelerek atılması gereken adımları atacağız."






#Recep Tayyip Erdoğan
#cuma namazı
#İstanbul
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