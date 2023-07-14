Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB ile yeni dönem mesajı: Olumlu adımlar atılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması için Rusya ile gerekli çalışmaların yapılacağını belirten Erdoğan, "Sayın Putin'i ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Tahıl koridorunun uzatılması konusunda hemfikiriz. BM'den de Sayın Guterres, Sayın Putin'e bir mektup gönderdi. Temenni ediyorum ki bu mektupla bizim ve Rusya'nın müşterek gayretleri ile tahıl koridoru çalışmasının uzatılmasını temin ederiz" dedi.

Komşu ülke Yunanistan ile yaşanan gerilimler sonrası olumlu yönde adımların atılmaya başlandığını vurgulayan Erdoğan şunları söyledi: " Biz iki komşu ülkeyiz. Miçotakis ve biz yeni bir Seçim geçirdik. Seçim kazanan iki lider olarak adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz. Kendilerinden özellikle istediğim en önemli konu başlıkları bir Batı Trakya ile ilgili konular bunları aşalım istedik. Müftülerle ilgili konu bunları aşalım istedik. Özellikle büyükelçilerimizin bu konuda karşılıklı yapacakları görüşmelerle ön hazırlıkları yapacaklar, Dışişleri bakanları hazırlıkları yapacaklar, daha sonra biz liderler olarak bir araya gelerek atılması gereken adımları atacağız."