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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB üyeliği mesajı: Macaristan'ın dönem başkanlığında çok daha farklı adımları atabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyeliği konusundan Macaristan'ın desteğinin önemli olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Macaristan Başbakanı Viktor Orban Avrupa Birliği üyesi bir ülke olarak Türkiye'yi iyi tanıyor. Orban, önümüzdeki yılın ikinci yarısında Avrupa Birliğinde dönem başkanlığını alacak. Temenni ederiz ki o süreçte çok daha farklı adımları atabiliriz" ifadelerini kullandı.

14:06 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşünde aralarında Yeni Şafak Gazetesi muhabiri basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğiyle ilgili önemli değerlendirmede bulunan Erdoğan şunları söyledi: "Macaristan Başbakanı Viktor Orban bu konularda çok çok hassas ve Avrupa Birliği üyesi bir ülke olarak da Türkiye'yi iyi tanıyor, bizleri iyi tanıyor. Bir de Türk cumhuriyetleriyle ilgili orada bir gözlemci üye sıfatıyla da bizim ne pozisyonda olduğumuzu gayet iyi biliyor. Şu anda Viktor Orban, önümüzdeki yılın ikinci yarısında Avrupa Birliğinde dönem başkanlığını alacak ve temenni ederiz ki o süreçte çok daha farklı adımları atabiliriz.

'AB'ye üye ülkelerin vereceği destek önemli'

Macaristan, Türkiye'ye tarihi itibarıyla farklı bakışlarla yakın bir ülke ve bu yakınlığını da ortaya koyduğu tavırlarla ispat ediyor. İlişkilerimiz gayet iyi, ticaret hacmimizi 3,4 milyar dolardan 6'ya çıkarma gibi hedefimiz var. Bu olur mu? Olur. Bizim şu anda inşaat firmalarımızın Macaristan'da ciddi yatırımları var. Sürekli de bu gelişiyor. İnşallah bu gelişme daha da güzel günlere vesile olacaktır, ben buna inanıyorum. Olumlu gelişmeler şüphesiz ki olabilir. Fakat dönem başkanı olmak neticeyi getirmiyor. Neticeyi getirebilmek için her şeyden önce üye ülkelerin vereceği destek önemli."


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan dönüşü önemli açıklamalar: İstanbul ve Ankara bunların eline kaldı hali gördünüz benim halkım buna layık değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan dönüşü önemli açıklamalar: İstanbul ve Ankara bunların eline kaldı hali gördünüz benim halkım buna layık değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetiyle Macaristan’a ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret çerçevesinde yapılan görüşmelerde Macaristan ile ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alındı, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş paylaşımında bulunuldu. Ziyaret dönüşü gazetecilere gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "İstanbul ve Ankara bunların eline bırakılmaz. İstanbul ve Ankara bunların eline kaldı, hali gördünüz. Dün bir gazetede İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin karşısındaki çöp yığınlarını gösterdiler. Yakışır mı bu? Şimdi ben göreve geldiğimde üç şeyi konuşuyorduk, çöp, çukur, çamur. Şimdi aynı durumu İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de yaşıyoruz. Nerede bir CHP belediyesi varsa bunları yaşıyoruz. Benim halkım buna layık değil'' ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Avrupa Birliği
#Macaristan
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