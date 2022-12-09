Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan AB ve ABDye terörle mücadele tepkisi Kimse bize hesap soramaz
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB ve ABD’ye terörle mücadele tepkisi: Kimse bize hesap soramaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen TRT World Forum'da önemli açıklamalarda bulundu. Teröristlere destek veren AB ve ABD'yi eleştiren Erdoğan, "Teröristleri himaye eden Avrupa ile ortak geleceğimiz olamaz. Bu terör örgütlerine bunca silah mühimmat, araç, gereç, silahı nasıl gönderirsin? 'Yok böyle şey' diyorlar. Teröristlerle verdiğimiz mücadelede bize kalkıp kimse hesap soramaz" dedi. NATO müttefiki ABD'nin Yunan adalarını silahlandırmasına da sert tepki gösteren Erdoğan, "Yunan adalarını silahlarla dolduruyorsun. Biz sizinle hala bir F-16 meselesini çözemedik. Parasını verdiğimiz halde çözemedik" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan AB ve ABD’ye terörle mücadele tepkisi: Kimse bize hesap soramaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton Bomonti Otel'de düzenlenen TRT World Forum'da önemli açıklamalarda bulundu. Tahıl krizinin çözümü için pazar günü Putin ve Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştireceğini belirten Erdoğan, teröre destek veren AB ve ABD'ye sert eleştirilerde bulundu.

'TERÖRLE MÜCADELEDE YALNIZ BIRAKILDIK'

Batı'nın teröre açıkça destek verdiğini vurgulayan Erdoğan, "Teröristleri himaye eden Avrupa ile ortak geleceğimiz olamaz. AB tam üyeliği sürecinde bize uygulanan örtülü ambargoları nice sorunları saymıyorum bile. NATO'da beraberiz de bu terör örgütlerine bunca silah mühimmat, araç, gereç, silahı nasıl gönderirsin? Yok böyle şey diyorlar. Teröristlerle verdiğimiz mücadelede bize kalkıp kimse hesap soramaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim

'F-16 MESELESİNİ BİR TÜRLÜ ÇÖZEMEDİK'

ABD'nin Yunan adalarını silahlandırmasını da eleştiren Erdoğan şunları söyledi: "Ege'de ve Akdeniz'de Yunanistan'ı destekleyerek provokatif eylemlerine destek verenlere eyvallah etmeyeceğiz. Yunanistan'ın Adalar'ına silah gönderiyorsun biz hala parasını verdiğimiz halde F-16 meselesini bir türlü çözemedik."


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