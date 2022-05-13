Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye tepki: Adımlarınızı doğru atın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'a baş sağlığı dileyen Erdoğan, "BAE lideri El Nahyan'ın uzun süredir bir rahatsızlığı vardı bugün de rahmeti rahmana kavuştu Allah rahmet eylesin. Biz de taziye için BAE'ye ziyarete gideceğiz." dedi.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/wOmsZuyMoq — Yeni Şafak (@yenisafak) May 13, 2022

DÜNYA Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan hayatını kaybetti

Finlandiya ve İsveç'in NATO adımı: Terör örgütlerinin misafirhanesi gibiler

Finlandiya ve İsveç'in NATO’ya üyelik başvurusu kararı almasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Fakat olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler. Yunanistan'ın NATO'yu da arkasına alarak Türkiye'ye takındığı tavrı biliyorsunuz bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki, İskandinav ülkeleri malesef terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKPC'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalan Oraların daha ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar. Bundan dolayı buna olumlu bakmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.

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ABD'den YPG'ye yatırım muafiyeti

Erdoğan, ABD yönetiminin, Suriye'de SDG ismini kullanan YPG/PKK işgali altındaki bölgelere tarım ve inşaat gibi alanlara yönelik yaptırım muafiyeti getirmesiyle ilgili ise şunları söyledi: Her şeyden önce YPG bir terör örgütüdür. PKK neyse YPG de odur. Dolayısıyla ABD'nin bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil. Zaten ABD son dönemlerde gelen yönetimlerin hepsi PKK terör örgütüne karşı veya Suriye'nin kuzeyindeki tüm yapılanmalara karşı maddi destekler vermiştir. Tırlarla oralara araç gereç mühimmat sevk etmiştir. Bunları gelen tüm yönetimlere söylememize rağmen bunlar dinlenmemiş ve süreç aynen devam etmiştir.

'Teröristlere göz açtırma lüksümüz yok'

Eğer burada PKK, YPG'si kim olursa olsun Pençe-Kilit harekatını izlediniz Irak'ın kuzeyinde ne yaptıysak Suriye'nin kuzeyinde de bunların aynısını yapmaya devam edeceğiz. Bizlere düşman olan odaklarla mücadelede aynı kararlılıkla yola devam edeceğiz. Pençe-Kilit'te dün itibarıyla 82 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu tabi havaların olumlu seyri halinde bu rakam çok daha ileriye devam edecektir. Bu teröristlere göz açtırma lüksümüz yok. Bunu tüm bize dost görünen ülkelere de söylüyoruz yanlış yapıyorsunuz adımlarınızı doğru atın.

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