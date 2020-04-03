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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına talimat:Yaşlıları arayın gece gündüz çalışın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs ile mücadelede AK Parti teşkilatına, özellikle risk grubuna giren yaşlıların hızlı bir şekilde aranması, halkın evde kalmaya teşvik edilmesi talimatı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan il başkanları ile video konferans yöntemiyle görüştü. Erdoğan’ın toplantıda “65 yaş ve üstü vatandaşlarla iletişime dikkat edin. Hızlı hızlı arayın, gece gündüz çalışın. Evde kalmalarını sağlayın. Her bir vatandaşımız kendini gönüllü karantinada tutarsa daha ileri tedbirlere gerek kalmaz” dediği öğrenildi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs ile mücadelede AK Parti teşkilatına yeni görevler verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs ile mücadelede AK Parti teşkilatına yeni görevler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün başlattığı video konferanslı il başkanları toplantısının ikinci kısmını dün devam ettirdi.

Basına kapalı gerçekleşen video konferans toplantısında Erdoğan, plaka sırasına göre tüm il başkanlarına söz verdi. İl başkanları koronavirüs salgını konusunda çalışmalarını anlatırken illerindeki vakalara ilişkin gelişmeleri de paylaştı. İllerin genel durumunu ve önlemleri soran Erdoğan’ın, koronavirüsle mücadelede yeni talimat ve önerilerde bulunduğu öğrenildi. “Teşkilatlara sahip çıkın” çıkın diyen Erdoğan’ın “Mümkün olduğu kadarıyla halkımızı evde tutun” talimatı verdiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vatandaşların dışarı çıkması halinde ise “İnsanlarımız çarşı pazar gezerken biribirlerine bulaştırmasınlar” dediği bildirildi. Erdoğan’ın salgın konusunda teşkilata “Kontrollü gidelim” mesajı verdiği öğrenildi.

YAŞLILARI ARAYIN

  • Özellikle toplantıda risk grubuna giren yaş gruplarının aranması yönünde talimat veren Erdoğan’ın, “65 yaş ve üstü vatandaşlarla iletişime dikkat edin. Hızlı hızlı arayın, gece gündüz çalışın. Evde kalmalarını sağlayın. Her bir vatandaşımız kendini gönüllü karantinada tutarsa daha ileri tedbirlere gerek kalmaz” dediği belirtildi.
  • Toplantıda korona nedeniyle ertelenen kongre süreçleri de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kongre sürecini takvim içerisine sığdırmaya çalışacağız. Sığmaması halinde takvimi biraz daha öteleyebiliriz” dedi. 

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