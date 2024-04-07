Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'ye yeni yol haritası: Küskün seçmeni dinleyip ekonomiye odaklanacağız

31 Mart yerel seçimlerinin geride kalmasıyla birlikte yeni dönemin de köşe taşları döşenmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim sonuçları ve önümüzdeki döneme ilişkin önemli mesajlar verdi.
Zaman kaybetmeden AK Parti’nin yetkili kurumları ve kurmaylarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçime ilişkin önemli tespitlerde bulundu, AK Parti ve hükümetin yeni dönemde atacağı adımları belirledi.
Ekonomi bazlı yeni yol haritası çizildi
Bir kez daha millet odaklı yapılan çalışmada, ekonomi bazlı yeni yol haritası çizildi.
Önümüzdeki yerel seçimlere kadar 4 yıllık bir süreç olduğu hatırlatan Erdoğan, "Seçim analizi yaparken artık ekonomiye odaklanacağız. Bu konuda özellikle dar ve sabit gelirliler için mümkün olan adımları atacağız.” diyerek net bir mesaj verdi.
"Kendimizi hesaba çekeceğiz"
Böylelikle önümüzdeki süreçte neler yapılması gerektiğini anlatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
Seçime katılımın düşük olmasının nedeni araştırılacak
Sabah'ın haberine göre; Erdoğan, bu yerel seçimlerde katılımın az olmasına da dikkat çekerek talimat verdi. Böylelikle ekipler, analizler yaparak direkt vatandaşın görüşünü ortaya koyacak.
Küskün seçmen dinlenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin talimatında, “Sandığa küsen vatandaşlarımızı iyi analiz edeceğiz. Neden böyle bir tavır sergilendiğini iyi anlayacak ve gerekenleri yapacağız.” vurgusu yaptı.