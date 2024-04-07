Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'ye yeni yol haritası: Küskün seçmeni dinleyip ekonomiye odaklanacağız

“Sonuçlar elbette ki hepimizi üzdü. Hayatta kaybetmek de var. Biz inanan insanlarız. Bunda da bir hayır vardır diyeceğiz. Bundan sonraki süreçte kendimizi hesaba çekip eksiğimizi, fazlamızı tespit edeceğiz. Önümüzde, seçimlere kadar yeterli bir dönem var. Bu dönemi iyi değerlendirmemiz lazım. Bu süreci çok iyi yönetip, yine milletin gönlüne gireceğiz."