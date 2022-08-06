Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Akşener’e uyuşturucu tepkisi: Sen önce haddini bileceksin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

#CANLI ​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’de toplu açılış töreninde konuşuyor. https://t.co/7sbNUKJbbh — Yeni Şafak (@yenisafak) August 6, 2022





Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Hizmet ve eser yolundan asla şaşmadık. Darbeciler ve teröristleri yoldaş kılanlar milletimizle aynı kıbleye yönelmemiş, aynı duyguları paylaşmamış mankurtlarıdr.

Suriye'de adımlar atarsanız başımıza şu felaketler gelir. Akdeniz'de şu ülkeye rağmen anlaşma yaparsanız başımıza çoraplar örülür.

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Diyorlar ki ekonomide bize dayatılan reçetelere uymazsanız başımıza taş yağar. Türlü tehditleri dile getiriyorlar. Ayağımızdaki prangaları kırıp, elimizdeki zinciri çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin inşaasına başladık, kendi hedeflerimize kilitlendik. Sinsi oyunlara rağmen bu yoldan dönmedik.

OYNAT 03:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Sen önce kendi kadronun içinde sulu kuru uyuşturucuları alanları düşün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bir ana muhalefet partisi var bir de onun yanında yavru muhalefet partileri var. Yavru muhalefetten birisi Kocaeli milletvekili. Bizim siyasetimizde ne kuru ne sulu uyuşturucuya yer yoktur. Ya nasıl oluyor da sen bunu konuşuyorsun. Biz tüm unlarla gerekli mücadeleyi verdik ve vermeye devam edeceğiz. Sen önce kendi kadronun içinde sulu kuru uyuşturucuları alanları düşün. Sen kimlerle beraber yol yürüdüğünün farkında mısın. Önce haddini bileceksin! ' BiP'te paylaş

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AKŞENER'E UYUŞTURUCU TEPKİSİ

Yavru muhalefetten birisi Kocaeli milletvekili. Bizim siyasetimizde ne kuru ne sulu uyuşturucuya yer yoktur. Ya nasıl oluyor da sen bunu konuşuyorsun. Biz tüm unlarla gerekli mücadeleyi verdik ve vermeye devam edeceğiz. Sen önce kendi kadronun içinde sulu kuru uyuşturucuları alanları düşün. Sen kimlerle beraber yol yürüdüğünün farkında mısın. Önce haddini bileceksin!

'MUHTAR BİLE OLAMAZ' DEDİLER

'Muhtar bile olamaz' dediler. Önce başbakan oldum, ilk kez halkın oyuyla cumhurbaşkanı olduk, yönetim sistemini değiştirip tekrar cumhurbaşkanı seçildik. Bunu milletimiz için yaptık.

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Milli iradenin gücünün üstüne çıkamadılar, 2023'te de zaferle çıkacağız.

Dev hizmetleri hizmete sunuyoruz. Bay Kemal gibi belediye başkanıyla musluk açılışına gitmiyoruz.