Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altılı Masa'ya tepki: Bu asil millet bunları yutmaz

"Ülkeye ve millete zerre kadar hizmeti dokunmayanların, yalan yanlış bilgilerle depremzedelerin kafalarını karıştırma gayretlerini üzüntüyle izliyoruz. Değerli arkadaşlar bunların her işi aynı. bir yıl önce 6 parti bir araya gelip ittifak kurdular, toplandılar, konuştular, dağıldılar. Cumhurbaşkanı adayı dediğiniz kişi yürütmeyi sürdürecek kişidir, soruyorlar kaç yardımcın olacak? Cumhurbaşkanının yardımcısı 1 olabilir 5 olabilir bin 500 olabilir. Bir başkan yardımcısıyla bu ülke nasıl yönetilecek demişti? Şimdi geldi 1500'e kadar yardımcı atabilir. Masanın etrafında toplananlara bir şeyler dağıtılacak bu nedenle yeteri sayıda yardımcısı olması lazım. Sanıyor ki benim milletim gafil, benim milletim bunları yutmaz ve 14 Mayıs'ta gerekli cevabı size verir. Şimdi yardımcıları da yıpranmasın diye açıklamıyorlar. Şimdi topu taca atacak yerleri kalmayınca bu isimleri de açıklamak için tekrar tekrar bir araya gelecekler. Altılı koalisyonda demokrasi tarihinde görülmemiş kavga çıkt