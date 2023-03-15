Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altılı Masa'ya tepki: Bu asil millet bunları yutmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Altılı Masa
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
Altılı masaya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğa
n "Bakalım ilerleyen günlerde daha neler görecek, neler duyacak, ne tür kepazeliklere şahit olacağız"
dedi.
"Bu asil millet bunları yutmaz"
"Bu asil millet bunları yutmaz"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı masanın Cumhurbaşkanı yardımcılıkları konusundaki kararını değerlendiren Erdoğan
"Bu asil millet bunları yutmaz, cevabını da 14 Mayıs'ta size verir."
ifadelerini kullandı.
"Zar zor adaylarını ilan ettiler"
"Zar zor adaylarını ilan ettiler"
Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;
- "Ülkeye ve millete zerre kadar hizmeti dokunmayanların, yalan yanlış bilgilerle depremzedelerin kafalarını karıştırma gayretlerini üzüntüyle izliyoruz. Değerli arkadaşlar bunların her işi aynı. bir yıl önce 6 parti bir araya gelip ittifak kurdular, toplandılar, konuştular, dağıldılar. Cumhurbaşkanı adayı dediğiniz kişi yürütmeyi sürdürecek kişidir, soruyorlar kaç yardımcın olacak? Cumhurbaşkanının yardımcısı 1 olabilir 5 olabilir bin 500 olabilir. Bir başkan yardımcısıyla bu ülke nasıl yönetilecek demişti? Şimdi geldi 1500'e kadar yardımcı atabilir. Masanın etrafında toplananlara bir şeyler dağıtılacak bu nedenle yeteri sayıda yardımcısı olması lazım. Sanıyor ki benim milletim gafil, benim milletim bunları yutmaz ve 14 Mayıs'ta gerekli cevabı size verir. Şimdi yardımcıları da yıpranmasın diye açıklamıyorlar. Şimdi topu taca atacak yerleri kalmayınca bu isimleri de açıklamak için tekrar tekrar bir araya gelecekler. Altılı koalisyonda demokrasi tarihinde görülmemiş kavga çıktı.Masanın altı üstüne geldi, birileri masadan kalktı sonra tekrar oturtuldu. Bu kavgaların çetelesini tutanlar herhalde epey kalın bir dosya sahibi olmuşlardır. CHP'nin iki belediye başkanını da işin içine katarak zar zor adaylarını ilan ettiler. "
#Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti
#Altılı masa
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