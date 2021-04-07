Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan amirallerin bildirisine sert tepki: Bunun hesabını vereceksiniz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şöyle:
Türkiye daha 15 Temmuz acısının yaralarını saramamışken, bir grup emekli askerin aslı astarı olmayan meseleler üzerinden milli iradeyi, ülkenin seçilmiş yönetimini tehdit etmelerini küçümseyen, darbecinin ta kendisidir.
"Bildiri buram buram darbe kokuyor"
Öyle ki, bir grup emekli amiralin, buram buram darbe iması kokan açıklamalarını, ekonomiyle ilgilendirerek “gündem saptırma” olarak aklamaya çalışacak kadar şirazesinden koptu.
"Darbecinin emeklisi-muvazzafı olmaz"
Darbecinin emeklisi-muvazzafı olmayacağını bilmeyecek kadar bunlar cahil, bu bir sinsilik mi orasının takdirini milletimize bırakıyoruz.
- CHP, darbecinin ta kendisidir. Bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. 104'ün içinde CHP üyesi olanlar vardır. Hesabını çok ağır vereceksiniz. Siz kaçacaksınız biz kovalayacağız.
Oturduğu koltuğa, mide bulandırıcı bir kaset kumpasıyla getirilen bu zata, diyet olarak darbecilerin sözcülüğü vazifesinin tevdi edildiği anlaşılıyor.
Bilim Kurulu'nu hedef alan Kılıçdaroğlu'na tepki
Kılıçdaroğlu hızını alamadı. Salgın döneminde Bilim Kurulu'na saldırmaya kadar vardırdı işi. Kılıçdaroğlu'nun bir dakikalık şov için bilimi ayaklar altına almasının takdirini sağlık çalışanlarına bırakıyorum. Sağlık Bakanımızın atılacak tırnağı olsan ne ala. O kadar zavallısın.
"Türkiye işgal edilse kadeh kaldıracaklar"
Kendi iktidarını ülkenin ve milletin felaketinde gören bu habis zihniyeti, en az teröristler ve darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz.
İşin acı tarafı, düşmanın kılıcıyla kendi ülkesine saldıran profile sahip bir ekibin, ülkenin ikinci büyük partisini adeta işgal etmiş olmasıdır. Bunlar, Türkiye işgal edilse, keyifle kadeh kaldıracak kadar kendi ülkelerinden nefret eder hale gelmiştir.
"Enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız"
Dövizdeki dalgalanmalar ekonomik temelli değil. Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi herkesi terörist, darbeci ilan etmekle suçluyorlar. Kendileri teröristlerle al takke ver külah ilişkisinde oldukları için teröriste terörist dememizden rahatsız oluyorlar.https://t.co/Q4Z2Zl6tMB
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi herkesi terörist, darbeci ilan etmekle suçluyorlar. Kendileri teröristlerle al takke ver külah ilişkisinde oldukları için teröriste terörist dememizden rahatsız oluyorlar.https://t.co/Q4Z2Zl6tMB— Yeni Şafak (@yenisafak) April 7, 2021
"Ne zaman doğru konuşacaksın Kılıçdaroğlu?"
Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl 99 bin 588 esnafımızın terkin yaptığını, yani işini terk ettiğini söyledi. Hakikati ifade ediyor mu? Hayır. Çünkü aynı dönemde 365 bin 533 esnaf tescil yaptırmış, yani işe başlama bildiriminde bulunmuştur. Kılıçdaroğlu, sen ne zaman doğru konuşacaksın?
Erdoğan'dan Mavi Vatan Mesajı
- Mavi Vatan'ın nöbetçilerini, denizcilerimizi selamlıyorum. Darbeciler hariç. Emekli amiraller bize leke olur. Emekli amiraller talimatı kendi başkomutanları Kılıçdaroğlu’ndan alıyor.