Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da muhalefete sert tepki: Seçim yaklaştıkça ayakları titriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya mitinginde vatandaşlara hitap etti.





Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;

"Anlatmaya yetmez diller, sana çıkar bütün yollar Antalya. Güzelliklerini anlatmaya dillerin kifayetsiz kaldığı Antalya'da bugün bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum.





"Şu anda bu meydanda 80 bin Antalyalı var"

Katılım nedir diye sordum. 80 bin. Evet, on binler Antalya'da bugün bizlerle beraber. Şurada artık 30 günümüz var.





Antalya, tarımıyla, ticaretiyle hepsinden önemlisi insanıyla ülkemize değer katıyor.





Antalya artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın bütünleştiği bir yer. Bu tür organizasyonlar ülkemize marka değeri de katıyor.





Antalya Diplomasi Forumu'nda dünyanın birçok yerinden gelen katılımcılara, küresel meselelere nasıl baktığımızı açıklama fırsatı bulduk.





Seçimler siyasetçiler için hesap verme dönemleridir. Biz zaten yıllardır hesap verdik. Hesaptan kaçanlara 31 Mart'ta hesap sormaya hazır mıyız? Gümbür gümbür 31 Mart'a hazırlanıyor muyuz?





"Ülkeyi çöpten, çukurdan çıkarmayanlara bir daha teslim edemeyiz"

Bu kardeşiniz cumhurbaşkanı olarak bu ülkenin başında. Ayrıca Cumhur İttifakı olarak kabine bizde. Şimdi cumhur ittifakı ve şuanda da hükmet olarak iş başında olduğumuza yerel yönetimleri de bize teslim ettiğiniz anda ülkemizi uçurmaya devam edeceğiz. Bu ülkeyi çöpten, çamurdan, çukurdan çıkarmayanlara bir daha teslim edemeyiz.

"Antalya'ya hizmete talibiz"

Antalya 5 yılda büyükşehri ve ilçeleri ile belediyelerini yönetenlere notlarını veriyor, aday olanları da ölçüp tartıyor. Büyükşehir ve ilçe adaylarımızla Antalya'ya hizmete talibiz. Mayıs seçimlerinde bu kardeşinize yüzde 43, milletvekilliğinde yüzde 41 oy oranı ile bize destek verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bu oranlar Antalya ile aramızdaki muhabbeti yansıtmaktan uzaktır. İnşallah hep birlikte 31 Mart'ta sandıkları Cumhur İttifakı oyları ile patlatarak bunu telafi edeceğimize inanıyorum.





"Milletimiz bunların ne olduğunu çok iyi biliyor"

Ülkemizde tüm sermayesi yalan ve aldatma üzerine kurulu bir zihniyet var ki bir türlü ıslah olmuyor. Bu faşist zihniyet tarafını son günlerde terör örgütünden yana kullanıyor. "Gerçek niyetinizi saklayın." diyor. 'Polemiğe girmeyin ki suçlu çıkmayalım." diyor. Yani şu seçim geçene kadar milleti kandırın diyor. Kim bu, CHP'nin genel başkanı. Parti yöneticilerine millete saygılı olun demiyor da, riyakarlık yapın diyor. Tabi ne yapsalar boş, hangi maskeyi takarsa taksınlar milletimiz bunların ne olduğunu çok iyi biliyor.





"Ayakları titremeye başladı"

Teşkilatlarına dürüst davranın demiyor da seçime kadar maskelerinizi takın, çıkarmayın diyor. Ne yapsalar boş. Milletimiz bunların ne olduğunu artık gayet iyi biliyor. Hangi kılığa gireceklerini şaşırdılar. Görüldüğü gibi sandıkta hesaba çekilecekleri günler yaklaştıkça bunların ayakları titremeye başladı.





CHP'nin Genel Başkanı İstanbul'da, Mersin'de DEM ile demlendi. İttifak yaptı. Bu iki parti aralarında yaptıkları gizli anlaşmalarla belediye başkan adaylıklarını, meclis üyeliklerini paylaştılar. Sonra da CHP Genel Başkanı, bizim DEM'le ittifakımız yok diye demeç veriyor. Yalan bunların ağzına yuva yapmış. Herkesi kör, alemi sersem sanıyorlar. Milletin feraset şamarı yüzlerine defalarca indiği halde bu aymazlıklarından bir türlü vazgeçmiyorlar. Milletimiz onların ciğerlerini biliyor.







