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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da peş peşe görüşmeler: Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya Diplomasi Forumu kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile görüşmeleri devam ediyor. Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik'i kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile bir araya geldi. Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin bütün Afrika ülkeleriyle olduğu gibi Cibuti ile de karşılıklı saygı ve derin ortaklığa dayalı ilişkilerinin sürdüğünü ve derinleştiğini vurguladı.

18:15 - 1/03/2024 Cuma
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile görüşmeleri devam ediyor.

"Cibuti ile ilişkiler derinleşiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile de görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin bütün Afrika ülkeleriyle olduğu gibi Cibuti ile de karşılıklı saygı ve derin ortaklığa dayalı ilişkilerinin sürdüğünü ve derinleştiğini vurguladı.

Görüşmede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli mesajlar: Uluslararası sistem Gazze'de iflas etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli mesajlar: Uluslararası sistem Gazze'de iflas etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3. Antalya Diplomasi Forumu'nda katılımcılara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkeler arasındaki gelir adaletsizliği katlanarak artıyor. Sömürgecilik yeni yöntemlerle devam ettiriliyor. Kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı dünyanın birçok bölgesinde veba salgını gibi toplum içinde yayılıyor. Refah, huzur, barış ve özgürlük asrı olmasını umduğumuz 21. yüzyıl bir buhranlar çağına dönüşmektedir. Gazze'de yaşananlar bir savaş değildir, bir soykırımdır. Çünkü savaşın bile uyulması gereken bir adabı, hukuku vardır. Küresel düzenin iflas bayrağını çektiği yer Gazze olmuştur." dedi.


#Antalya Diplomasi Forumu
#Cibuti Cumhurbaşkanı
#İsmail Ömer Guelleh
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
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