Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı müjdesi: Koronavirüs aşısı için tarih belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.10'da başladı. Erdoğan kabine toplantısı ardından açıklama yaptı.

Türkiye salgının en başından itibaren hem tedbirler hem hizmetleri bakımından küresel çapta örnek gösterilen ülkeler arasında yer almıştır.

KORONAVİRÜS Düğün salonunda koronavirüs şoku: Hapis cezası talebi

Aşı çalışmalarında son durum

Ülkemizin her köşesine ulaşan yatırımlarımızın önemini salgın döneminde çok iyi anladık. Önlemlerimiz sayesinde krizi çok rahat yönettik. Yerli aşımızı üretmek için hızla çalışmaya devam ediyoruz. Halen süren 8 aşı çalışmasından 2’sinde hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı. Bir firmanın alt yapısı aşının üretimine uygun hale getirilmiştir. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında bu aşıları milletimizin hizmetini sunmayı planlıyoruz.

OYNAT 01:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşıda insan üzerindeki deneme çalışmaları önümüzdeki aylarda... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından koronavirüsle mücadelede alınan yeni kararları açıkladı. İl bazında 65 yaş üstü vatandaşların ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabileceğini bildiren Erdoğan, koronavirüs aşısı için de tarih verdi. İşte koronavirüs aşısı için açıklanan tarih BiP'te paylaş

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Cezaların ödenmesi zorunlu olacak

Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapılacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecburi hale getirilecek.

İl bazında 65 yaş kararı

İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecektir.

Kovid-19 hastalığıyla mücadelede yeni bir safhaya geçtik. Elde edilen tecrübeye ve katedilen mesafeye göre yeni stratejiler geliştiriyoruz.

OYNAT 04:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye mesaj: 7 milyar insanın kaderi 5 ülkenin insafına bırakılamaz Birleşmiş Milletlerin (BM) kuruluşunun 75. yılı nedeniyle düzenlenen üst düzeyli toplantıya video mesajla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan; mesajında, BM Güvenlik Konseyi yapısını eleştirerek, 7 milyar insanın kaderinin 5 ülkenin insafına bırakılamayacağını söyledi. BM sistemini yeniden etkin kılmak için öncelikle Güvenlik Konseyinin reforma tabi tutulması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kıtaların kavşak noktası olan İstanbul'un bir BM merkezine dönüşmesi küresel barış ve istikrar çabalarına destek verecektir'' dedi. BiP'te paylaş

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Doğu Akdeniz mesajı

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayıp ısrarla kendi tezlerini, haritalarını kabul ettirmeye çalışanlar diplomasi masasına yaklaşmaya başladı

Büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri daha yüksek tonda duyulmaya başladıkça ülkemize müstemleke gözüyle bakanların telaşları da artıyor.

Bu millet kükremiş bir sel gibi zincirlerini kırmış, önüne çekilen setleri çiğnemiş, dağları aşmış, enginleri kucaklamış şekilde hedeflerine doğru yürümektedir. Her kim bu yürüyüşte yanımızda olursa yol arkadaşlığımızı yaparsa gerektiğinde ekmeğimizi bölüşeceğimiz, yoluna canımızı ortaya koyacağımız dostumuzdur, kardeşimizdir. Buna karşılık bize pusu kuran, husumet sergileyen hele hele saldıran hiç kimseyi de unutmayacağımızın bilinmesini isterim.

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