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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Komisyonu Başkanı'na tepki: Sen ne zamandan beri benim talimatla iş yaptığımı gördün

Sakarya'da Tank Palet Fabrikası'nda incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmada Avrupa Komisyonu Başkanı'na tepki gösterdi. Erdoğan "Geçen günü Avrupa Komisyon Başkanı ile konuşuyoruz. 'Duydum ki Kıbrıs'a gidecekmişsiniz' dedi. Dedim gideceğim. E orada sert mesajlar vermezseniz. Bunlar kimin kim olduğunu hala öğrenememişler. Ben bu milletin bir evladıyım. Sen Erdoğan'ın ne zamandan beri talimatla konuşma yaptığını gördün" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Avrupa Komisyonu Başkanına tepki: Sen ne zamandan beri benim talimatla iş yaptığımı gördün
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Bir milyar 200 milyon TL’lik 18 yatırımın açılışı için Sakarya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören öncesi Tank Palet Fabrikası'nda incelemelerde bulundu. Burada konuşma yapan Erdoğan Avrupa Komisyonu Başkanı ile konuşmasından bahsetti. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Allah nasip ederse 20 Temmuz'da KKTC'deyim. Geniş bir ekiple orada olacağız. Geçen günü Avrupa Komisyon Başkanı ile konuşuyoruz. 'Duydum ki Kıbrıs'a gidecekmişsiniz' dedi. Dedim gideceğim. E orada sert mesajlar vermezseniz. Bunlar kimin kim olduğunu hala öğrenememişler. Ben bu milletin bir evladıyım. Sen Erdoğan'ın ne zamandan beri talimatla konuşma yaptığını gördün.

Biz hakkımız neyse hakkımızı söke söke alırız ve alacağız. Kıbrıs'taki bütün o denizlerde oralardaki petrol arama işlemlerimizi yürüteceğiz. Şu anda sondaj yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Doğal gazın sinyalleri geliyor. Hedef bir an önce oradan doğal gazı çıkarmak. Sonra benim milletim çok rahatlayacak. Çok daha ucuza doğal gazı kullanma fırsatını yakalayacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tank Palet Fabrikası'na ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya’da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank palet fabrikası milletindir öyle de kalacak
OYNAT 02:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank palet fabrikası milletindir öyle de kalacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Tank Palet Fabrikası'nda incelemelerde bulunmasının ardından konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Fabrikamızın mülkiyeti devlettedir ve öyle de kalacaktır. Fabrikayı işleten Türk firmasıdır. Fabrikanın satıldığını iddia eden yalan söylüyordur.' ifadelerini kullandı.


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