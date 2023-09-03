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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filenin Sultanları'nın büyük bir gurur yaşattığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları’nı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

23:49 . 3/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı tebrik etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız final maçında Sırbistan'ı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

A Milli Takımın bu büyük başarısı Türkiye'de büyük bir sevinç yaşatırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya platformu 'X'ten yaptığı paylaşım ile Filenin Sultanları'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, "2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları’nı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.




#Filenin Sultanları
#Avrupa Şampiyonluğu
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
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