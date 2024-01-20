Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupalı Türklere birlik içinde hareket etmeye çağrısı

Bunun yolunun ise diğer Türk sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, kanun ve nizam çerçevesinde, yeni medya araçlarından da istifade ederek bu mücadeleyi kararlılıkla yürütmek olduğunu aktaran Erdoğan, "Sizlerden, bulunduğunuz ülkenin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve bilimsel hayatına daha fazla katılım sağlamanızı bekliyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmayınız; asimilasyona karşı en büyük silahımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ana dillerini, kültürlerini ve medeniyet değerlerini öğretmektir." değerlendirmesinde bulundu.