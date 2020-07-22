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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ayasofya Camii paylaşımı Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin

Ayasofya'nın yeniden cami statüsüne getirilmesinin ardından ilk namaz için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. 89 yıl sonra ilk kez 24 Temmuz Cuma günü inananların secde edeceği tarihi yapıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Ayasofya Camii için bestelenen eseri paylaşan Erdoğan, "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İstanbul’un fethinin sembolü Ayasofya, 89 yıl sonra esaretten kurtuldu. Danıştay, 1934’te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Ayasofya’yla ilgili tarihi kararını geçtiğimiz haftalarda açıklayarak Müslüman alemini sevince boğdu. Yeniden cami statüsü verilen yapıda ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin...
OYNAT 05:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya ile ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında 'Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin...' ifadelerini kullandı.

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İlk namazın kılınmasına saatler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Ayasofya Camii için bestelenen videoyu paylaştı. Kırgızca, Boşnakça, Arnavutça, Azerice, Kürtçe, Svahili, Arapça, Bengalce ve Türkçe olarak 9 dilde seslendirilen klibi yayınlayan Erdoğantweet'inde şu ifadelere yer verdi; "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..."

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