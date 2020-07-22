Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin

İstanbul’un fethinin sembolü Ayasofya, 89 yıl sonra esaretten kurtuldu. Danıştay, 1934’te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Ayasofya’yla ilgili tarihi kararını geçtiğimiz haftalarda açıklayarak Müslüman alemini sevince boğdu. Yeniden cami statüsü verilen yapıda ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.
İlk namazın kılınmasına saatler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Ayasofya Camii için bestelenen videoyu paylaştı. Kırgızca, Boşnakça, Arnavutça, Azerice, Kürtçe, Svahili, Arapça, Bengalce ve Türkçe olarak 9 dilde seslendirilen klibi yayınlayan Erdoğantweet'inde şu ifadelere yer verdi; "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..."