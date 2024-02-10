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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasındaki saldırıya ilişkin paylaşım: Hiçbir saldırı amacına ulaşamayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin, "AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır" dedi.

Büşra Soyal
Büşra Soyal
19:21 - 10/02/2024 السبت
Güncelleme: 20:24 - 10/02/2024 السبت
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, silahlı saldırıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında,
"AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum." i
fadesini kullandı.

Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikatın derhal başlatıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır."


#Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti
#Saldırı
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