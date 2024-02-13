Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği BAE’nin Dubai kentinde ikili temaslarına başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesi ilk görüşmesini BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile gerçekleştirdi.
Erdoğan, “Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek” teması altında düzenlenen, çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu, medya temsilcileri ve iş insanlarını bir araya getiren Dünya Hükümetler Zirvesi’ne onur konuğu olarak katılacak, ana konuşmacı olarak hitapta bulunacak.
Erdoğan’ın ayrıca katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.