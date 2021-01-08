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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli ve Asiltürk ziyareti yorumu: Terörle mücadelede yalnız kalmamak için görüşmelere devam edeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde MHP lideri Devlet Bahçeli ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü evinde ziyaret etmesiyle ilgili yöneltilen soruyu cevaplayan Erdoğan, "Bu ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de bu ittifak meselesinde yani bir seçim ittifakı mı olur veya geleceğe yönelik biz bir terörle mücadele verirken burada bu terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Yani yalnızlığı hissetmememiz lazım." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü evinde ziyaret etmişti. Sürpriz ziyaretler basına kapalı olarak gerçekleştirilirken, kamuoyunda merak da uyandırmıştı.

  • Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, yaptığı görüşmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Bahçeli ziyareti hakkında, "Cumhur İttifakı'nın güçlenerek yarınlara devamı için birliğimiz, beraberliğimizi sürekli teyit ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk'e evinde sürpriz ziyaret
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk'e evinde sürpriz ziyaret

"Yalnızlığı hissetmememiz lazım"

Asiltürk ziyareti hakkındaki soruyu da yanıtlayan Erdoğan, "Bu ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de bu ittifak meselesinde yani bir seçim ittifakı mı olur veya geleceğe yönelik biz bir terörle mücadele verirken burada bu terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Yani yalnızlığı hissetmememiz lazım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. İşte basına kapalı yapılacak görüşmeden ilk görüntüler.

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