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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü. Görüşmede, Erdoğan ve Bahçeli karşılıklı olarak birbirlerinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

13:46 - 16/06/2024 Pazar
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli telefonda karşılıklı olarak birbirlerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.


Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Okluk Millet Camii'nde kıldı. Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşarak sohbet etti.


Erdoğan, "Nasıl bizim için Ayasofya Cami Şerifi'nin kutlu açılışı müyesser olduysa, Haremi Şerif'in de açılışını bu millete nasip eylesin. Değerli kardeşlerim Kurban Bayramı'nın bildiğimiz gibi hakikati Hazreti İbrahim Aleyhisselam ile Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın arasındaki münasebet neyse inşallah bizler arasında da münasebet aynı şekilde tecelli eder. Birbirimizi sevmeliyiz. Bir beraber olarak bu millet yoluna devam etmeli" diye konuştu.


Akrabalar arasındaki muhabbetin devam ettirilmesi gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, bayramlarda anne baba ve büyüklerin ziyaret edilmesinin önemine işaret ederek, şunları söyledi:


"Bayramlar bu noktada hele hele dini bayramlar bir vesiledir. Bu vesileyi en güzel şekilde icra etmeliyiz. Kurban Bayramı'nda bu yakınlığı yaşamalıyız, yaşatmalıyız. Yakınlarımızı ziyarette en ufak bir inşallah sıkıntı olmamalı. Dargınlar küskünler varsa bir olmalıyız, beraber olmalıyız, bu dargınlığı küskünlüğü atmalıyız. Bahane mümkün değil, bu bahaneleri aşarak inşallah milletçe bunu başarmalıyız. Biz Müslümanız, Müslüman'a da bu yakışır. Ben bunu başaracağımıza inanıyorum. Tüm şehitlerimizin ruhlarına, onlar biliyorsunuz Peygamberimizin varisleridir, komşularıdır, şühedanın bu ülkedeki yaptıklarıyla şu anda bu günlere geldik, ayaktayız, bu vesileyle tüm şühedanın ruhlarına, tüm geçmişlerinin ruhlarına Fatiha okuyalım. Bayramınızı da tebrik ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."


#Recep Tayyip Erdoğan
#Devlet Bahçeli
#Kurban Bayramı
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